Les 6 meilleures parties des épisodes “The Last Dance” n ° 3 et 4

Michael Jordan n’était pas toujours connu comme le plus grand champion de la NBA. Avant que Jordan ne remporte six titres et revendique son titre de meilleur joueur de l’histoire du sport, ses Chicago Bulls devaient d’abord dépasser un objet inamovible: l’ère des «Bad Boys» Detroit Pistons.

La dernière danse d’ESPN s’est concentrée sur l’ascension des Bulls au sommet lors des épisodes nos 3 et 4, racontant l’histoire du plus grand fleuret des jeunes Bulls tout en continuant à entrelacer plusieurs chronologies qui ont finalement conduit à leur disparition. Ces épisodes nous ont donné “The Shot on Ehlo”, une explication de “The Jordan Rules”, et le premier championnat des Bulls au début. La deuxième chronologie nous a raconté les vacances de Dennis Rodman à Las Vegas pendant la saison, le retour de Scottie Pippen de blessure et le début de la remontée des Bulls pour remonter au classement de la Conférence Est.

En cours de route, les téléspectateurs ont eu droit à un clip de Jerry Krause dansant, à part Carmen Electra, et à beaucoup de jurons. Alors que nous atteignons la barre des 40% des docuseries, The Last Dance continue de capter l’attention d’un pays affamé de sports.

Voici les six moments les plus mémorables des épisodes nos 3 et 4.

La prestation de serment

“Quiconque n’est pas avec nous, tout ce que vous f ****** allez en enfer.”

C’était la réaction de Jordan à frapper le fameux tir sur Craig Ehlo qui a poussé les Bulls devant les Cavaliers de Cleveland dans le match décisif des demi-finales de la Conférence Est en 1989. Le futur coéquipier Ron Harper a raconté l’histoire du point de vue opposé en tant que membre des Cavs. Harper dit qu’il a supplié son entraîneur de le laisser garder Jordan sur la possession finale. Sa réaction quand on lui a refusé: “ouais ok, peu importe … f * ck cette connerie * t.”

Les vacances de Rodman à Vegas

Alors que les Bulls traversaient leur dernière saison de championnat en 1998, l’entraîneur-chef Phil Jackson pouvait dire qu’il perdait Rodman. Pour tenter de le concentrer sur la course d’étirement, Jackson a laissé Rodman prendre des vacances de 48 heures à Las Vegas au milieu de la saison. L’histoire du voyage de Rodman a été racontée de façon hilarante par Jordan, Jackson et l’ancienne petite amie de Rodman, Carmen Electra, qui a dit qu’elle s’était cachée derrière un canapé alors que Jordan venait frapper à la porte de Rodman.

Bien que les vacances en saison ne soient pas exactement sans précédent dans l’histoire de la NBA, il y a fort à parier que personne ne s’est plus amusé que Rodman pendant les siennes.

La Jordanie garde toujours rancune contre les Pistons

Jordan n’a toujours pas pardonné à Isiah Thomas et à ses coéquipiers de Détroit 30 ans après que les Pistons aient quitté le sol lors de la finale de la Conférence de l’Est de 1991 sans se serrer la main. La réaction franche de Jordan à la version de Thomas de l’histoire – essentiellement que c’était l’idée de Bill Laimbeer – a été l’un des grands moments forts des docuseries jusqu’à présent. Vous pouvez dire que l’animosité que Jordan a ressentie envers Thomas n’a toujours pas disparu.

L’ancien coéquipier Horace Grant a donné son propre tour aux actions des Pistons dans la défaite:

L’histoire de Detroit sur les Celtics de Larry Bird qui avait jadis quitté le sol après une défaite en séries éliminatoires contre les Pistons sans se serrer la main n’a pas beaucoup changé l’esprit des Bulls.

Krause danse

Alors que les Bulls battaient enfin les Pistons en séries éliminatoires en route vers leur premier championnat, les docuseries ont montré des images en coulisses du bus de l’équipe. Il ne s’agissait que du plus grand méchant de la série – l’ancien directeur général Krause – dansant avec Pippen avec une coupe Solo rouge à la main.

Alors que The Last Dance raconte l’histoire de la dynastie des Bulls, les meilleures parties sont les scènes et les histoires que nous n’avons jamais vues auparavant. Danser Krause compte certainement pour cela.

Journées de coaching de Jackson à Porto Rico

“… que iba a dirigir a los Chicago Bulls en la NBA, aparentemente eso está en veremos …”, dés Rafa Bracero sobre un joven Phil Jackson, quien fue coach de los Gallitos de Isabela del 1984-86. pic.twitter.com/6U122a1yBU – BSN Puerto Rico (En Casa) (@bsnpr) 4 février 2020

The Last Dance met en lumière un personnage de la dynastie des Bulls par épisode, et cette semaine, nous avons eu Jackson en plus de Rodman. Né dans le Montana et élevé dans le Dakota du Nord, Jackson a remporté deux championnats en tant que joueur des Knicks de New York avant de devenir entraîneur. Bien avant de mener les Bulls et les Lakers de Los Angeles au championnat après championnat, Jackson a fait ses armes à Porto Rico. ESPN a trouvé des images exclusives des premiers jours de coaching de Jackson qui étaient fascinantes à regarder.

Jackson reste l’une des figures les plus excentriques de l’histoire de la NBA ainsi que l’une des plus réussies. Nous regardions aussi des docuseries en 10 parties sur ses jours qui perdaient de l’acide aussi.

Appréciation de Tex Winter

Pendant que Jackson faisait faire des reportages aux Bulls et diffusait des pratiques spirituelles amérindiennes, l’entraîneur adjoint Tex Winter installait l’infraction qui ferait les champions des Bulls. Winter a été le créateur de la «triangle offensive», qui a aidé à apprendre aux Bulls à partager le ballon plutôt que de compter sur la domination globale de Jordan. Son sens aigu des X et des Os était le complément parfait au leadership moins tactique de Jackson.

Les premières images de Winter préparant les décors offensifs de l’État du Kansas en 1960 semblaient si pures et si saines. La dynastie des Bulls n’aurait pas pu se produire sans lui.