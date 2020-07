Les 6 meilleures rivalités de hockey de tous les temps

Comme vous l’avez sans doute remarqué, cette semaine est la Semaine de la rivalité à travers SB Nation. Afin de creuser les rivalités à travers la LNH, nous avons discuté avec nos sites d’équipe de la LNH des rivalités historiques, puis demandé aux fans de la LNH ce qu’ils pensaient être les plus grandes rivalités du hockey. Laissez un commentaire ci-dessous pour le vôtre!

Islanders-Rangers

Il fut un temps où les Islanders-Rangers étaient considérés comme l’une des rivalités les plus intenses de la LNH. À en juger par les réponses de mes collègues et le sondage qui l’accompagne (sans oublier le bon sens que presque personne, mais quelques retardataires très sélectifs et endommagés se soucient encore des Islanders en ce moment), il est assez clair que ces jours sont bien révolus. Mais les braises sont toujours là. Les franchises ont près de 50 ans de bagarres et de séries éliminatoires et de défaites écrasantes et de victoires euphoriques des deux côtés. Ce que les Islanders et les Rangers ont sur toutes les autres rivalités de la LNH, ce sont les liens familiaux profonds qui les unissent. Les familles, les groupes d’amis, les lieux de travail, les quartiers, tout est divisé entre les deux depuis des décennies. Il n’est pas rare, par exemple, qu’une mère et son fils soient fans d’une équipe et qu’une fille et un père soient fans de l’autre au sein d’une même famille. Vous pourriez être le seul fan des Islanders dans un bureau de fans des Rangers ou un seul Ranger sur un bloc de bleu et d’orange. Long Island n’a jamais vraiment été le «pays des insulaires» quand un court trajet en train peut vous déposer juste en dessous du Madison Square Garden. Il y a un million de permutations et elles se résument toutes à une simple haine du choix de l’équipe de hockey par l’autre personne. C’est aussi primal que ça. Peut-être qu’un jour, ce sera la plus grande rivalité de la LNH. Mais pour l’instant, cet honneur appartient à « The New York Islanders vs. A Place to Play ».

– Dan Saraceni, Hockey sur phare

Wings-Avalanche

Étant donné que mon équipe ne peut battre personne en ce moment, il est difficile de dire qu’ils ont même une rivalité actuelle, sans parler des meilleurs au hockey. Je vais laisser tomber des gants et torturer tous ceux qui disent que la vieille rivalité Ailes contre Avalanche n’était pas la meilleure, mais celle-là est morte il y a des années. En regardant de l’extérieur tous ces affrontements passionnés, je suis d’accord pour dire que Flames / Oilers chauffe bien avec les deux équipes étant assez bonnes pour être pertinentes à nouveau. Boston et à peu près tout le monde parce que personne n’aime les Bruins fonctionne bien. Je dirai cependant très sérieusement que la plus grande rivalité actuelle dans notre sport est Eugene Melnyk contre les fans. Personne n’écrase des rêves comme le propriétaire des Sénateurs.

– J.J. du Kansas, Aile à Motown

Flames-Oilers

Je vais m’en tenir à ce que je sais et c’est les Flames de Calgary. Et comme je reste fidèle aux Flames, ce doit être les Flames and Oilers. Depuis que les Flames ont déménagé d’Atlanta à Calgary, il n’y a eu que de la haine viscérale entre ces deux franchises et ces villes. Et oui, Edmonton a les Coupes et bien sûr, il y a eu des années de soudure des deux côtés, les choses se réchauffent vraiment. Matthew Tkachuk (vous savez que les Oilers l’ont transmis lors du repêchage, non?) A fait un travail magnifique en envoyant cette rivalité passionnée dans la stratosphère cette saison avec sa nouvelle amitié avec Zack Kassian d’Edmonton. Heck, une station de radio de Calgary, a recueilli suffisamment d’argent pour installer un panneau d’affichage Tkachuk à Edmonton avant une visite des Flames. Toutes les rivalités nécessitent une sorte de papier d’aluminium et des étoiles que chaque ville déteste. Calgary et Edmonton ont tous les deux et le fait qu’ils pourraient se rencontrer en séries éliminatoires cette saison, c’est encore mieux. Les rivalités exigent que les deux équipes soient sur un pied d’égalité, sinon ce n’est pas amusant et cette rivalité est là où elle doit être.

– Mark Parkinson, Allumettes et essence

Si nous parlons d’équipes, je vais devoir dire Flames / Oilers. Deux équipes à peu près égales en talent et proches géographiquement. Espérons que le Lightning et les Panthers se développeront finalement au cours des prochaines saisons. Je lancerai Connor McDavid contre Auston Matthews comme rivalité joueur contre joueur que la ligue va pousser pour garder les choses épicées au cours de la prochaine décennie.

– Justin G., Raw Charge

Devils-Rangers

En ce qui concerne l’équipe qui compte, les Devils du New Jersey, ce serait celle avec les Rangers de New York – mieux connue sur le site sous le nom de Our Hated Rivals. En ce qui concerne la ligue dans son ensemble et compte tenu de l’histoire de la LNH, je choisirais Boston et Montréal.

En ce qui concerne le hockey international, aussi tentant soit-il de choisir l’Amérique et le Canada ou la Suède et la Finlande, je pense que le Canada et la Russie sont les plus grands. La série de sommets de 1972 à elle seule était plus que la simple politique ou le connu face à l’inconnu; c’était une série de philosophies du hockey qui ont continué à imprégner la façon dont le hockey se joue aujourd’hui. Même à ce jour, les jeux internationaux à tout âge entre le Canada et la Russie ont cet air de chaque pays qui veut montrer quel système est le meilleur et, à ce titre, les jeux ont leur propre poids.

– John Fischer, Tout sur le maillot

Blues-Blackhawks

Je vais être un peu biaisé ici et je vais avec les Blues et les Blackhawks. Il y a beaucoup d’équipes qui se détestent, mais dans de nombreuses rivalités, les deux équipes ont globalement eu le même succès. Pour les Blues et les Blackhawks, c’était toujours une dynamique de petit frère / grand frère, ce qui, je pense, servait le double but d’irriter les Hawks et leurs fans sans fin et aussi d’irriter les fans de Blues. Nous savons que nous n’avons pas le succès des Blackhawks, récents ou non, et dans une certaine mesure, je pense que la puce d’épaule est le moteur de la compétition. Au moins maintenant, nous n’aurons jamais à entendre que « comment boivent-ils de la bière à Saint-Louis sans tasses? » plaisante à nouveau.

– Laura Astorian, St. Louis Game Time

USA-Canada

Il n’y a qu’une seule réponse pour tout le hockey: les États-Unis contre le Canada dans le hockey féminin. Seules deux équipes ont remporté l’or olympique: les États-Unis et le Canada. Seules deux équipes ont remporté l’or au Championnat du monde de l’IIHF: les États-Unis et le Canada. Ils jouent littéralement une série d’expositions intitulée «Rivalry Series». Où voyez-vous une telle domination continue, mais aussi une bascule naturelle au fil des ans entre laquelle des deux équipes est la meilleure?

– Michelle Jay, le jardin de glace

Michelle a raison. C’est l’Équipe USA contre Équipe Canada au hockey féminin. La rivalité de la LNH qui a eu le plus grand impact sur ma vie est celle des Rangers contre les Diables – alias la bataille de l’Hudson. En quelques années à peine, la rivalité qui a littéralement changé les règles de la LNH (en vous regardant, Sean Avery) pourrait se réchauffer à nouveau de manière considérable, les deux équipes stockant de jeunes talents.

– Mike Murphy, Blueshirt Banter et The Ice Garden

