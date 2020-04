Les 6 meilleurs moments de The Worm dans le document ESPN ‘The Last Dance’

Les épisodes trois et quatre de «The Last Dance» ont été diffusés dimanche soir, et ont même catapulté d’une certaine manière au-dessus de la grandeur des deux premiers épisodes. Le documentaire ESPN / Netflix revient sur la saison 1998 des Chicago Bulls, la dernière fois que l’équipe a remporté un titre avec Michael Jordan, Scottie Pippen, Phil Jackson… et Dennis Rodman.

Une grande raison de la grandeur de ces épisodes était qu’ils se concentraient en grande partie sur Rodman, une figure qui est aussi mal comprise et intéressante que n’importe quel athlète des dernières décennies.

Nous ferons une ventilation complète des deux épisodes plus tard ce matin, mais pour le moment, comptons les six meilleurs moments mettant en vedette Rodman dans l’épisode, de son travail sur le court à son infâme voyage à Las Vegas avec Carmen Electra.

1. Rodman expliquant le travail de préparation de rebond qu’il a fait

Dennis Rodman était, statistiquement, le meilleur rebondeur que le jeu ait jamais connu. (Lisez ce merveilleux article de blog détaillé décrivant à quel point il était spécial.) Comme il le révèle dans le documentaire, ce n’était pas seulement à partir d’une compréhension surnaturelle de l’endroit où le ballon allait aller.

Rodman révèle qu’il avait l’habitude d’aller dans une salle de sport vide et que ses amis lançaient des tirs de partout sur le terrain, encore et encore, afin qu’il puisse étudier comment la balle rebondirait. Il les ferait tirer avec différents arcs et tours, et a révélé qu’il étudierait les dégagements de certains joueurs pour savoir comment la balle se détacherait du bord de leurs tirs. Si une chose est devenue encore plus claire ces épisodes: mon Dieu, il a fait le travail.

2. Obtenir un billet de 20 $ de Craig Sager pour une amende à venir

Il y a un moment délicieux où un jeune Craig Sager passe devant Rodman dans le ventre d’une arène, et Sager tend à Rodman un billet de 20 $ pour l’aider à payer une amende à venir, non divulguée. Rodman rit, puis postule que Sager le soudoie pour une prochaine interview.

3. L’interview de Barbara Walters

Regarder l’interview de Rodman avec Barbara Walters en arrière est une petite fenêtre intéressante sur la période. Walters est une intervieweuse si difficile qu’elle ne laisse pas Rodman décrocher, mais en regardant en arrière, c’est un peu bizarre pour quoi elle ne le laissera pas décrocher. Il… se teint les cheveux? Il… a des piercings? On s’en fout?

Il y a un essai plus long ici sur les raisons pour lesquelles Rodman menaçait tellement les gens à l’époque, et ce qu’il dit sur les athlètes populaires, en particulier les athlètes noirs populaires, que tout écart par rapport à une idée prédéfinie entraîne une hystérie nationale.

4. Ses «excuses» à Michael Jordan

Après avoir été expulsé d’un match, Dennis Rodman s’est «excusé» auprès de Michael Jordan en se rendant dans sa chambre et en lui demandant s’il avait un cigare supplémentaire. Pas de “désolé” ou quoi que ce soit. Je demande juste un cigare.

C’est génial, mais ce qui est encore mieux, c’est que MJ a intrinsèquement compris que c’était la façon de Rodman de s’excuser et lui a pardonné. Honnêtement, cela m’a fait aimer Jordan davantage.

5. Les vacances à Vegas

Rodman a demandé des vacances pour se vider la tête et a eu 48 heures pour aller à Las Vegas et se défouler. (C’est incroyable à quel point Phil Jackson a donné à ses étoiles, au fait. Non seulement en permettant à Rodman de partir, mais en obtenant d’abord la permission de Jordan (!).)

J’avais déjà entendu cette histoire. Ce que je n’avais pas entendu (ou oublié), c’est que les Bulls avaient envoyé Jordan pour aller chercher Rodman à Las Vegas. Pouvez-vous imaginer si cela s’est produit aujourd’hui? Twitter NBA devrait se retirer.

6. Son licenciement de Nashville

C’était une ligne jetable, et Nashville a beaucoup changé, et j’aime la ville, alors ne vous fâchez pas contre moi pour l’inclure. Mais quand un fan a dit à Dennis qu’il devait venir à Nashville, sa réponse “Je suis allé à Nashville. Euh euh. Non.” est un minuteur.

.