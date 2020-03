Les 6 numéros les plus impressionnants de la NFL Combine 2020

Cette année, il y avait beaucoup de joueurs qui font tourner les têtes au sein de la NFL Scouting Combine. Nous avons vu des performances individuelles incroyables dans chaque position, y compris des montagnes incroyablement rapides déguisées en monteurs de lignes offensifs et en parieurs détruisant ce que nous pensions savoir sur le développé couché.

Plusieurs joueurs se sont présentés et ont amélioré leur stock de draft, et vous pouvez lire ici nos gagnants et perdants de la moissonneuse-batteuse.

Mais si vous voulez juste entrer dans le vif du sujet, eh bien, nous avons ce qu’il vous faut pour cela aussi.

4.27: Le tableau de bord ultra rapide de 40 mètres de Henry Ruggs III

Bien sûr, Ruggs n’a pas battu le record absolu de 40 yards de 4,22 secondes établi par John Ross III, mais Ruggs était toujours extrêmement rapide. Malgré un début un peu lent lors de sa première tentative, Ruggs a terminé avec un ridicule 4,27 dans le 40, le plus rapide de tous les joueurs cette année et à distance de frappe de Ross.

Ce sont les temps les plus rapides de 40 verges dans l’histoire de la moissonneuse-batteuse, depuis que les temps ont été officiellement enregistrés en 2003:

1. John Ross III: 4,22 secondes (2017)

2. Chris Johnson: 4,24 secondes (2008)

T-3. Dri Archer, Jerome Mathis: 4,26 secondes (2014, 2005)

T-5. Henry Ruggs III, Marquise Goodwin, Stanford Routt, Tyrone Calico: 4,27 secondes (2020, 2014, 2005, 2003)

Pas mal pour un gars insatisfait de sa tentative et qui, techniquement, n’a pas répondu aux attentes. Ruggs est toujours l’un des joueurs les plus rapides à s’entraîner sur la moissonneuse-batteuse, mais si vous pensez que la vitesse est tout ce qu’il a de lui, vous vous trompez.

36.5: Saut de record de Tristan Wirfs

Les joueurs de ligne offensifs ne sont généralement pas le groupe le plus excitant à regarder à la moissonneuse-batteuse, mais cela a changé cette année. Certains des tacles offensifs les plus athlétiques que nous ayons jamais vus se sont multipliés, et les Wirfs de l’Iowa étaient les meilleurs d’entre eux.

Les wirfs mesuraient 6’5 et 320 livres et étaient une bête absolue en ce qui concerne les exercices de saut. Son saut vertical de 36,5 pouces était le plus élevé jamais réalisé par un joueur de ligne offensive. Il est également allé 10’1 sur le saut en longueur, ce qui l’a égalé le plus longtemps par un joueur de ligne offensive.

Ces sauts seuls sont fous pour un homme de cette taille. Mais en plus de cela, il a exécuté un tiret de 40 mètres sur 4,85 secondes, le plus rapide jamais enregistré par un joueur pesant 320 livres ou plus.

Peoples-Jones était une star de la moissonneuse-batteuse cette année. Le receveur supplie de sortir en tant que recrue, surtout compte tenu du nombre de passes inexactes jetées sur le Michigan. L’ancienne recrue cinq étoiles s’est certainement aidée à se hisser sur des planches de repêchage avec une solide performance globale, mais là où il s’est le plus démarqué, c’est dans les exercices de saut.

Peoples-Jones a mené tous les joueurs à la fois dans le saut en longueur et le saut vertical. Son large saut a été de 11’7, un pouce au-dessus de la sécurité du sud de l’Illinois Jeremy Chinn et du receveur de TCU Jalen Reagor en deuxième place. Son saut vertical était quelque chose de spécial, cependant:

Avec la verticale de 44,5 pouces, Peoples-Jones est à égalité au troisième rang de tous les temps. Il traîne Chris Conley et Donald Washington, qui ont tous deux atteint 45 pouces. Au total, Peoples-Jones a représenté 183,5 pouces de saut à la moissonneuse-batteuse.

25: Les représentants de Punter (!) Michael Turk au développé couché

De nombreux joueurs choisissent de ne pas participer au développé couché de 225 livres dans la moissonneuse-batteuse. Pourtant, il y avait plusieurs grands interprètes dans la salle de musculation cette année, y compris les 44 représentants enregistrés par Netane Muti, un joueur de ligne offensive de l’État de Fresno. Il avait le plus de répétitions de tous les joueurs, avec l’OL Simon Stepaniak de l’Indiana en deuxième position avec 37.

Mais c’est un parieur – oui, un parieur – qui a volé la vedette au développé couché très tôt. Turk, de l’Arizona State, a épaté quand il a mis 25 représentants sur le développé couché:

Il a fait plus de représentants que 19 monteurs de lignes offensifs différents et 21 monteurs de lignes défensifs différents cette année. Les parieurs ne sont pas censés être si forts!

364: Record de Mekhi Becton pour son poids

Alors que Wirfs avait sans doute la meilleure moissonneuse-batteuse pour un joueur de ligne offensive, il n’était pas le seul des grands gars à se présenter. Il y avait aussi le Becton de Louisville, qui s’est mérité l’honneur d’être le joueur de moissonneuse-batteuse le plus rapide de plus de 350 livres.

Si vous vous demandez à quoi cela ressemble quand un rocher géant parcourt le tableau de bord de 40 mètres, eh bien, c’est parti:

Becton a officiellement couru une course de 5,10 secondes sur 40 verges, ce qui était bon pour le 13e rang parmi les joueurs de ligne offensive. Cependant, tous les gars qui ont connu de meilleurs moments pesaient beaucoup moins. Le temps de Becton est le meilleur de tous les temps pour un joueur de plus de 350 livres, battant le précédent record de 5,18 en 2014. Cela a été établi par Daniel McCullers, qui pesait 12 livres de moins que Becton. Le record de 360 ​​livres était de 5h30, ce que Becton a brisé facilement.

3,97: navette de moins de 4 secondes de John Reid

La navette de 20 mètres est l’une des meilleures indications de la rapidité et de l’agilité d’un joueur. Les mouvements utilisés dans l’exercice peuvent donner à n’importe quel entraîneur ou analyste une bonne idée du type de dos défensif auquel vous faites face, et sont également utiles pour les contre-offensifs et les récepteurs larges. D’une manière générale, une navette de 20 mètres pour un poste de compétence devrait durer environ 4,5 secondes.

Cette année, plusieurs joueurs ont réalisé d’excellents temps dans les 4.1s bas, mais c’est Reid, un cornerback de Penn State, qui a mené le peloton.

Reid a été le seul joueur à terminer avec une navette de 20 verges de moins de 4 secondes, avec un temps officiel de 3,97 secondes. Le deuxième plus rapide était 4,02 par Myles Bryant de Washington. Le temps de Reid ne le place pas dans le top cinq de tous les temps, mais il n’était pas trop loin. Le record est détenu par Jason Allen, qui a passé 3,81 secondes en 2006 – le même temps établi par le récepteur Brandin Cooks en 2014.