Les 6 plus grandes histoires de la NBA dans la seconde moitié de la saison

Au cours de la première moitié de la saison de la NBA, les Lakers de LeBron James et les Bucks de Giannis Antetokounmpo ont décollé en tant que deux meilleures équipes de la ligue, avec des leads importants pour la tête de série n ° 1 dans chaque conférence. Quelqu’un peut-il les arrêter?

Le reste de la ligue jouera du rattrapage au début de la deuxième mi-temps. Cela inclut les deux équipes que nous pensions avoir les meilleures chances de les détrôner pendant la pré-saison: les Clippers et les Sixers. Est-ce que l’un ou l’autre trouvera son terrain dans un champ éliminatoire ouvert qui comprend les Celtics en plein essor, la chaleur surprenante, les raptors stables et les pépites équilibrées?

Voici tout ce à quoi vous attendre dans la seconde moitié de la saison, y compris du plaisir en dehors de la course aux séries éliminatoires.

Le retour de Steph Curry

Curry n’a disputé que quatre matchs cette saison depuis qu’il s’est cassé la main le 30 octobre, et les Warriors ont été un désastre total sans lui, Klay Thompson (chirurgie du LCA) et Kevin Durant (signé avec les Nets). Mais Curry serait de retour et j’espère bientôt. Bien que les Warriors soient pratiquement hors de la course aux séries éliminatoires, ils vont laisser Curry jouer.

“Il est en parfaite santé”, a déclaré l’entraîneur-chef Steve Kerr. “Si le fait est qu’il pourrait se blesser, quel est l’intérêt de jouer avec quelqu’un?” Je suppose que l’argument est que nous ne faisons pas les séries éliminatoires. Alors, n’essayons-nous pas de divertir nos fans? »

Steve Kerr sur l'idée de tendre un curry Steph sain: «Non. Il est parfaitement en bonne santé. Si le point est qu'il pourrait se blesser, quel est l'intérêt de jouer contre quelqu'un? Je suppose que l'argument est que nous ne faisons pas les séries éliminatoires. Alors, n'essayons-nous pas de divertir nos fans? »

Même si ce n’est que pour quelques matchs, voir Curry jouer au basket est une énorme victoire pour nous tous. Il rend le jeu amusant même sans enjeux élevés.

Découvrir si les 76ers sont réellement des prétendants

Philadelphie a été l’équipe la plus décevante de la NBA cette saison, perdant 19 des 28 matchs sur route jusqu’à présent, et détenant un record de deux matchs de moins que les Pacers. Perdre Jimmy Butler et le remplacer par Al Horford n’était pas censé piquer si mal. Les Sixers sont trop talentueux pour lutter comme ils l’ont fait.

Ils ont la 11e meilleure note nette de la NBA, derrière le Heat, l’équipe pour laquelle Butler est parti. Leur attaque ne se classe que 20e, alors que Horford, Joel Embiid et Ben Simmons s’avèrent toujours être une forme maladroite.

Horford est maintenant passé au banc, et peut-être que cela va donner vie à l’un des noyaux les plus frustrants de la ligue. Ou peut-être que cela devient plus compliqué que quiconque ne l’avait prévu.

L’ensemencement en séries éliminatoires de la Conférence de l’Est

L’Est est chargé de cinq équipes qui pourraient atteindre les finales, en commençant par les 46-8 Bucks, et allant jusqu’à la sixième place des Wilders au rang 5. Milwaukee a été la meilleure équipe de la saison régulière et s’enfuit probablement facilement comme la graine n ° 1. Comment les quatre prochaines équipes: Toronto, Boston, Miami et Philadelphie, se placeront sera la question.

Actuellement, les Raptors occupent 1,5 matchs au-dessus des Celtics pour la tête de série n ° 2, et les Heat occupent 1,5 matchs au-dessus des Sixers pour la quatrième tête de série. Si les éliminatoires commençaient aujourd’hui, les Raptors n’auraient pas à voir les Bucks avant la finale de la conférence, tandis que le vainqueur d’une série Heat-Sixers devrait les affronter au deuxième tour.

Passer à la graine n ° 6 est-il logique pour Philly? Boston devrait-il jouer ses étoiles jusqu’à la fin amère de la saison à la poursuite de la deuxième tête de série? L’ensemencement deviendra glacial.

Les Clippers vont-ils se réveiller?

L’équipe galopante d’agent libre n’a pas été la force dominante à laquelle nous nous attendions tous. Ajouter Kawhi Leonard et Paul George à un groupe de concurrents empilés était censé placer les Clippers en tête du peloton. Au lieu de cela, ils sont assis n ° 3 à l’ouest derrière les Lakers et les Nuggets. Ils se classent n ° 6 dans la notation nette en dessous des Bucks, Lakers, Celtics, Raptors et Mavericks.

LA rassemblera-t-elle ses pièces d’ici avril? Tout ce qui n’était pas une apparition au championnat serait une déception.

Clôture de la saison digne de MVP de Damian Lillard

Lillard a été tout simplement incroyable cette saison, mais les blessures de Zach Collins, Jusuf Nurkic et Rodney Hood ont plafonné le plafond de son équipe de Blazers. Lillard affiche une moyenne de 30 points par match en carrière avec huit passes décisives et quatre rebonds sur 39% de tirs à trois points et 46% de tirs sur le terrain. Pourtant Portland se situe quatre matchs en dessous des Grizzlies en reconstruction pour la huitième tête de série.

Portland n’est pas encore hors course, même si Collins et Nurkic ne reviennent pas. Mais ce sera difficile à combler. Ce sera l’heure de la Dame à tout moment, et il faudra regarder la télévision jusqu’au buzzer final.

Zion Williamson cherche la huitième tête de série et recrue de l’année

Tout comme les Blazers, les Pélicans feront une course à la tête de série n ° 8 des Grizzlies avec Zion Williamson en tête de la charge. Depuis ses débuts, la Nouvelle-Orléans a une fiche de 5-5, bien qu’il soit un formidable facteur de différence qui ne devrait que s’améliorer. Les Pels sont 16,1 points pour 100 possessions mieux avec lui que de jouer. L’équipe a un écart de jeu de 5,5 à combler, ce qui est encore plus raide que les Blazers, mais la route n’est pas impossible.

Il y a aussi la poursuite de la recrue de l’année pour Williamson. Il ne peut jouer qu’un maximum de 37 matchs s’il reste en bonne santé le reste de la saison, ce qui pourrait être trop difficile à surmonter. Mais il marque en moyenne 22 points, huit rebonds et deux passes décisives pour 58% des tirs depuis le terrain. Ce sont des statistiques ROY. S’il est capable de maintenir ces chiffres et de voler la place des Grizzlies dans les séries éliminatoires, il peut avoir une affaire contre Ja Morant.