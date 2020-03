Les 6 possibilités d’agent libre de Tom Brady, classées du plus probable au moins probable

Au milieu d’une pandémie mondiale, la NFL poursuit son activité. La nouvelle négociation collective a été ratifiée tôt dimanche matin, avec une annonce plus tard dans la journée, l’année de la ligue NFL 2020 commencera comme prévu. Cela signifie que nous sommes en avance sur l’agence libre.

Entre les nouvelles de l’ABC et l’annonce de l’année de la ligue, les Titans ont re-signé Ryan Tannehill pour un contrat de quatre ans, ce qui en fait leur quart-arrière de franchise. Cette décision a également des effets d’entraînement en dehors de Nashville, car elle élimine une destination potentielle pour Tom Brady.

Nous discutons de l’agence libre de Brady depuis des mois maintenant, et elle devrait bientôt arriver à sa conclusion. Alors, où Brady finit-il maintenant? J’ai classé les possibilités, du plus probable au moins probable.

J’ai dit dès le début que la Nouvelle-Angleterre est toujours la meilleure option pour Brady. Il fait confiance à la franchise. Il a un entraîneur-chef qui correspond à son désir de gagner et si les Patriots ajoutent quelques pièces à l’attaque, ils seront de retour dans le match de championnat de l’AFC.

De plus, bien que cela puisse sembler être un petit détail, Brady peut manquer des entraînements hors saison avec les Patriots. Il ne peut probablement pas avec une nouvelle équipe. Auparavant, j’ai écrit que Brady avait suivi ce processus d’agence libre parce qu’il voulait que les Patriots lui montrent de l’amour et que les Titans soient hors du marché, ce qui pourrait être plus difficile maintenant. L’effet de levier est revenu aux Patriots car les autres points d’atterrissage pour Brady ne sont pas aussi attrayants que les Titans. Ainsi, les Patriots peuvent offrir à Brady un accord qu’ils souhaitent, qui serait inférieur à la valeur marchande et pour moins d’années.

Annoncer la nouvelle de l’ouverture par Brady d’une société de production à Los Angeles – il peut gérer cela à distance pendant la saison. Il va gagner une nouvelle équipe, et les Chargers ont des pièces pour le faire. Ils viennent d’échanger leur tacle gauche vieillissant et souvent blessé (Russell Okung) contre un jeune gardien du Pro Bowl (Trai Turner). Cela ouvre leur choix n ° 6 au repêchage pour un tacle gauche. Cette classe de draft est mûre avec du talent de tacle, peut-être le meilleur depuis des années. Les Chargers pourraient également s’emparer d’un bon tacle en agence libre pour terminer la mise à niveau sur leur ligne offensive.

Les Chargers ont utilisé leur étiquette de franchise sur l’ailier rapproché Hunter Henry et ont signé le porteur de ballon Austin Ekeler. Ils ont le duo exceptionnel de récepteurs larges de Keenan Allen et Mike Williams. En plus des armes en attaque, les Chargers ont une formidable ruée vers les passes et une défense contre les passes qui sont bonnes lorsqu’ils sont en bonne santé. Les Chargers sont à Los Angeles, une région où Brady et sa famille aimeraient probablement vivre.

Cependant, le nouveau stade des Chargers pourrait ne pas être prêt à ouvrir à temps. Ils sont également l’équipe professionnelle la moins importante de LA, et encore moins importante que l’équipe de football USC Trojans. Il n’y a pas de fans des Chargers à Los Angeles, mais peut-être qu’avec Brady, il y aurait des fans du train en marche. LA aime ses stars, et ce n’est pas surprenant que les Chargers s’intéressent à lui.

Cela dit, les Chargers jouent dans une division avec Kansas City, dirigée par l’entraîneur-chef Andy Reid et le meilleur quart-arrière de la NFL. Brady a joué 20 saisons dans l’AFC Est, avec des quarts opposés qui n’étaient pas aussi bons que lui à distance. Veut-il jouer dans une division où il n’est pas le favori, doit affronter Patrick Mahomes deux fois par an, et faire partie d’une équipe dont la ville ne se soucie pas? Cela semble être une vente difficile, mais c’est toujours la meilleure option, à mon avis, après la Nouvelle-Angleterre.

Tampa Bay est une destination marginale depuis un certain temps maintenant, mais elle prend de l’ampleur avec les Titans hors du mix. Les Bucs peuvent donner à Brady les armes dont il a toujours voulu, avec les récepteurs Mike Evans et Chris Godwin. La ligne offensive a de bonnes pièces, tandis que la défense est étonnamment robuste.

Le personnel d’entraîneurs de Tampa Bay est tranquillement l’un des meilleurs de la ligue. Bien que l’entraîneur-chef Bruce Arians ait été un sacré joueur de jeu offensif et développeur quart-arrière au cours de sa carrière, je ne suis pas sûr que lui et Brady seraient en forme. Arians est passionné par le jeu et fait le travail, mais il dit souvent qu’il attend de ses entraîneurs qu’il rentre à la maison pour le dîner et qu’il ne manque jamais un événement pour les enfants. Je suis entièrement d’accord avec cela, car je pense que les entraîneurs passent trop de temps dans l’installation.

Cette philosophie semble être le contraire de Bill Belichick, et je ne suis pas sûr que Brady s’intègre bien à ces idées. Brady est peut-être prêt pour un changement, mais cela ressemble à un changement radical.

Enfin, les Ariens ont toujours préféré un quart-arrière à gros bras qui peut pousser le ballon vers le bas. Ce n’est pas Brady à 43 ans. Je me demande si les Ariens devraient changer son attaque de dépassement en quelque chose qui repose sur plus d’espacement et des passes plus rapides pour accueillir Brady.

Bien que les Colts soient de loin, leur configuration est parfaite pour Brady. Les Colts renvoient leurs cinq joueurs de ligne offensive de départ. Ils ont T.Y. Hilton, et l’argent et les choix pour ajouter plus d’armes. C’est aussi un projet lourd en WR.

En défense, ils ont un noyau jeune et compétent, mais devront continuer à travailler pour y développer des talents. Le meilleur argument de vente des Colts est l’entraîneur-chef Frank Reich, qui dirige une attaque qui correspond à Brady: un jeu de passes rapide et précis mélangé à une attaque précipitée efficace. Brady respecterait Reich et ils s’intégreraient bien. Le directeur général Chris Ballard est agressif et avisé. Sa personnalité allait aussi avec Brady.

Comme je l’ai déjà dit, je ne pense pas que Jon Gruden soit à 100% sur Derek Carr. Cela étant dit, je ne pense pas que les Raiders vont abandonner Carr via un échange pour Brady. Le prix semble tellement élevé pour les Raiders lorsque Carr vient de passer une bonne saison. Les Raiders ont les pièces offensives qui rendraient Brady heureux, mais leur défense n’est pas bonne.

Et bien que cela n’ait pas d’importance jusqu’à présent, Las Vegas ferme ses portes contre le coronavirus, ce qui signifie qu’il est possible que le nouveau stade des Raiders soit retardé tout comme les Chargers. Je ne peux voir Brady aller nulle part avec autant d’incertitude.

Ne dites jamais jamais, mais c’est un jamais. Il a été rapporté que les 49ers ont quitté Brady, mais en réalité, ils n’étaient probablement jamais sur Brady pour commencer. Il serait logique que Brady veuille jouer à San Francisco, son équipe natale. Cependant, il n’a jamais semblé y avoir d’intérêt des 49ers, qui viennent d’arriver au Super Bowl avec Jimmy Garoppolo.