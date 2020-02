Les 7 meilleurs joueurs du FC Barcelone dans la FIFA Ultimate Team

7. Arthur Melo

Le Brésilien a une carte spéciale qui pourrait être obtenue dans l’un des défis du «Squad Building Challenge» avec 89 points en moyenne. Dans cette lettre, son dribble, de 91, et son laissez-passer, de 90, apparaissent comme des statistiques plus élevées.

6. Antoine Griezmann

Le Français a été reconnu par EA Sports comme l’un des meilleurs joueurs du monde au cours de la sixième semaine du jeu vidéo et c’est pourquoi il a réussi à obtenir une amélioration qui le place avec 90 points en moyenne. Griezmann a 90 dribbles, 88 tirs et 86 passes dans cette carte comme les statistiques les plus élevées.

5. Gerard Piqué

Le 31 octobre, pour commémorer “ Halloween ”, FIFA 20 a fait une amélioration pour de nombreux joueurs dans lesquels leurs statistiques ont augmenté monstrueusement. Piqué a été l’un des élus cette année et a remporté deux points en moyenne pour atteindre 90. Dans cette carte, le centre espagnol a 90 défenses, 82 physiques et 80 dribbles.

4. Marc-André ter Stegen

Le gardien de but allemand dans sa lettre faisant partie de l’équipe de la Ligue des champions en Ligue des champions a amélioré d’un point sa moyenne initiale de 90 pour rester avec 91. Ter Stegen a 92 points en réflexes, 90 en positionnement et 90 en saut.

3. Luis Suarez

L’Uruguayen peut améliorer sa lettre dans FIFA 20 après son opération, mais il peut être calme avec sa moyenne de 91. Une lettre que EA Sports lui a accordée après que la Liga l’a nommé “Joueur du mois” dans lequel ses 92 points Le tir et 87 dribbles sont vos meilleures armes.

2. Frenkie de Jong

Le milieu de terrain néerlandais fait également partie de “ l’équipe de l’année ” pour EA Sports et cela l’a amené à avoir une amélioration dans laquelle ses 89 points de départ moyens sont devenus les 94 actuels. Un vrai joueur avec 95 dribbles, 93 passes et 90 physiciens, et avec le tir de 87 comme statistique la plus basse.

1. Leo Messi

Le footballeur argentin a déjà atteint le score maximum du jeu vidéo avec sa carte au sein de l ‘«équipe de l’année». Leo Messi a, dans sa meilleure version, avec une moyenne de 99 dans laquelle ses 99 passes et dribbles, 98 tirs et 96 allures se démarquent. Cela fait de lui le meilleur joueur du FC Barcelone et de FIFA 20.