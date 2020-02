Les 7 personnes pour lesquelles nous sommes le plus heureux au défilé du Super Bowl 2020 des Chiefs

Chiefs Kingdom attend depuis 1970 un autre championnat. La période de 50 ans entre les victoires au Super Bowl est la plus longue de l’histoire de la NFL. Donc oui, il n’y avait aucun moyen pour les fans de Chiefs de laisser les températures à 20 degrés et un saupoudrage de neige les empêcher de se manifester pleinement pour le défilé de la victoire du Super Bowl.

On estime que plus d’un million de personnes se sont rassemblées pour regarder les Chiefs parcourir le centre-ville de Kansas City et célébrer le titre du Super Bowl 54:

Photo de Jamie Squire / .

Naturellement, la foule et les joueurs eux-mêmes étaient de bonne humeur tout au long de la célébration (certains avec l’aide, enfin, des esprits). Ce sont ceux pour lesquels nous sommes les plus heureux, sans ordre particulier:

Après être devenu le plus jeune quart-arrière à avoir remporté les prix MVP de la NFL et MVP du Super Bowl, Mahomes a eu la chance de se laisser aller.

Et même un nombre indéterminé de bières plus tard, il est toujours un athlète fou, que cela attrape:

Passer aux fans:

Ou trouver un Travis Kelce ouvert:

MVPat en effet.

Les fans * qui ont atteint les cinq premiers Patrick Mahomes



Nous sommes un peu déchirés à propos de celui-ci. D’une part, ces fans étaient probablement très excités de toucher brièvement le quart-arrière vedette:

D’un autre côté, nous doutons qu’il y ait un évier dans ce pot porta, ce qui rend très probable que Mahomes ne se soit pas lavé les mains.

Disons-nous simplement que Purell était là ou que Mahomes en portait une bouteille de voyage dans son sac banane.

* à des fins de numérotation, nous comptons ces fans comme une seule entité, car il est impossible de savoir combien de Mahomes avec ses mains peut-être pipi

KC Wolf

La mascotte des Chiefs a commencé les séries éliminatoires sur une note approximative. Moins d’un mois plus tard, regardez-le vivre sa meilleure vie (et montrer ces mouvements de danse):

Espérons que le spectateur ne se plaindra pas des tremblements de hanches de la mascotte. Mais il n’y en aura probablement pas parce que KC Wolf n’est pas une femme!

Paul Rudd

Nous avons suivi le parcours de l’acteur sans âge alors qu’il regardait ses chefs faire, puis gagner, le Super Bowl en personne. Il n’est donc pas surprenant que Rudd se soit également présenté au défilé.

Dans une interview avec NFL Network, il a expliqué à quoi cela ressemblait en tant que fan des Chiefs à vie. “C’est une déception écrasante chaque année d’une manière nouvelle et unique, et puis vous avez également le sentiment que personne d’autre dans la ligue ne le remarque vraiment”, a déclaré Rudd.

Mais maintenant? “Pure exaltation.”

Rudd a également pris un moment pour rendre hommage aux 49ers et à l’ancien quart des Chiefs Alex Smith:

Vous savez, juste au cas où vous auriez besoin d’une autre raison d’aimer Paul Rudd.

Buttman

D’une manière ou d’une autre (heureusement), il n’y a eu aucune blessure dans une poursuite en voiture plus tôt dans la journée le long du parcours du défilé. On ne peut pas dire ce fan des Chiefs qui a montré à tout le monde ses fesses puis est tombé d’un arbre qui s’est échappé sans une égratignure, cependant:

Alors pourquoi sommes-nous heureux pour lui? Parce que nous n’avons entendu aucun rapport de blessure grave, et clairement, ce type n’a pas de soins dans le monde. Merci, Buttman, pour ce rappel «carpe diem».

Les fans qui ont été aspergés de champagne

La sécurité Jordan Lucas était l’un des nombreux joueurs des Chiefs qui sont descendus d’un bus pour faire la fête avec les fans dans les rues. Il a même partagé quelques bulles avec eux:

Amy Kontras-USA TODAY Sports

Gluant? Sûr. Alcool gratuit, cependant.

Andy Reid

Cela a pris 21 ans et plus de 200 victoires, mais le futur Temple de la renommée a finalement obtenu sa première victoire au Super Bowl.

Reid, l’un des entraîneurs les plus grands et les plus cités que la NFL ait jamais vus, n’est cependant pas satisfait d’un seul championnat.

Lors du rassemblement de parade, il a déclaré aux fans: «L’année prochaine, nous reviendrons ici. Une fois de plus, bébé! »Puis il a sagement cédé la vedette à Travis Kelce, qui a crié à son entraîneur.

«21 ans, qu’en est-il? 21 ans », a déclaré Kelce. “Vous savez tous ce que cela signifie? Tout le monde ici pense: “Oh, c’est quand je peux légalement prendre un verre.” Non! 21 ans, c’est le temps que ça tourne pour mon mec Andy Reid. »

Reid s’est ensuite faufilé dans un autre moment ludique avant la fin de la célébration des chefs:

Ce n’était pas la raison pour laquelle Reid a reçu les applaudissements les plus forts lors du défilé du Super Bowl, mais ce n’est qu’un petit exemple de la raison pour laquelle tout le monde l’aime et est heureux de le voir changer son récit une fois pour toutes.