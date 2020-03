Les 7 plus grands changements dans la nouvelle convention collective de la NFL

La NFL et la NFL Players Association n’ont pas eu besoin d’un lock-out ou d’une grève pour conclure une nouvelle convention collective.

Les deux parties ont fait le travail juste avant le début de l’année de la ligue 2020, permettant à la plupart des modifications de l’accord d’entrer en vigueur en mars. Les négociations ont commencé en avril 2019, près de deux ans avant l’expiration de la dernière ABC, et se sont terminées par un accord moins d’un an plus tard.

Mais ce n’était pas sans hoquet. Les propriétaires de la ligue ont approuvé une proposition uniquement pour que le comité exécutif de la NFLPA vote rapidement contre. La ligue a rencontré la NFLPA une semaine plus tard pour un dernier cycle de négociations, et seuls de petits ajustements ont été apportés.

Malgré le fait que le comité exécutif de la NFLPA ait voté 7-4 contre la proposition et seulement 17-14 (un abstenu) parmi les représentants des équipes, la nouvelle CBA a été envoyée à tous les joueurs de la ligue pour un vote. Il est passé de justesse avec 51,5% des joueurs approuvant l’accord (1 019 oui, 959 non).

Maintenant qu’un accord a été conclu, voici les principaux points à retenir de la nouvelle ABC:

1. La saison régulière dure maintenant 17 matchs

La NFL est passée à un calendrier de 16 matchs en 1978 et a conservé ce total pendant plus de quatre décennies. Maintenant, la ligue prépare un autre match dans le mélange, bien que cela ne se produise qu’au moins pendant la saison 2021.

Le raisonnement n’est pas difficile à saisir. Il y a plus de profits à tirer de tout, de la vente de billets aux offres télévisées. Les points négatifs sont également évidents. Les joueurs subissent déjà des blessures au cours de leur calendrier exténuant. Plus de jeux entraîneront inévitablement plus de dégâts.

Pour les fans, cela signifie une saison régulière qui commence maintenant une semaine plus tôt après une présaison nouvellement tronquée (trois matchs au lieu de quatre). Cela signifie également que les records – qui sont de toute façon tombés à gauche et à droite – seront sans aucun doute battus par les joueurs avec un jeu supplémentaire à jouer.

2. Les éliminatoires passent de 12 équipes à 14

Une troisième place pour le joker sera ajoutée à chaque conférence, élargissant le champ des séries éliminatoires à 14 équipes. Il reste à voir comment les deux matchs supplémentaires seront programmés dans le Wild Card Weekend, mais il y a des spéculations qu’un match éliminatoire pourrait être attribué au Monday Night Football.

Alors que le changement ajoutera deux équipes intermédiaires à la post-saison, le plus grand changement sera en haut de la tranche. Désormais, une seule équipe de chaque conférence recevra un laissez-passer au premier tour. Si le format avait été en place, les affrontements récents du Super Bowl auraient pu être très différents.

Contrairement au calendrier de 17 matchs, ce changement se produira immédiatement et sera en place pour la saison 2020.

3. La taille des formations augmente, y compris l’équipe d’entraînement

En échange de l’ajout d’une semaine supplémentaire à la saison régulière et de deux autres matchs éliminatoires, la NFL augmentera la taille des effectifs. La liste active passera de 53 à 55 et l’équipe d’entraînement passera de 12 à 14.

Au total, c’est 128 joueurs de plus dans la NFL qui gagnent un salaire. Il est également utile qu’un joueur supplémentaire actif le jour du match allège la charge de ses coéquipiers.

4. Les joueurs obtiendront 48% de la part des revenus

Cela n’affecte pas beaucoup le jeu lui-même, mais la part des revenus est au cœur de chaque négociation de l’ABC entre la NFL et la NFLPA. C’est une entreprise de plusieurs milliards de dollars et seulement quelques points de pourcentage constituent d’énormes sommes d’argent.

Lors de la dernière convention collective négociée en 2011, l’accord a déclaré que la part du joueur devait être en moyenne d’au moins 47% au cours de la prochaine décennie. Cette fois-ci, les joueurs recevront une garantie de 48% à partir de 2021. Elle peut atteindre 48,5, ce qui – selon les estimations de la NFL – rapportera aux joueurs une augmentation d’environ 5 milliards de dollars pour les joueurs au cours des 10 prochaines années.

Cependant, même après avoir perdu un point de pourcentage, la réduction de revenus pour la NFL pourrait également entraîner une augmentation des bénéfices pour la NFL.

5. Les joueurs recevront des augmentations et moins d’amendes

Les augmentations pour les joueurs sont très spécifiques. Un échantillonnage:

Augmentation de 100 000 $ en 2020 pour les minimums recrues, une autre augmentation de 50 000 $ en 2021, puis une augmentation de 45 000 $ chaque année après

Augmentation d’au moins 90 000 $ en 2020 pour les autres joueurs à salaire minimum; 80 000 $ à 105 000 $ en 2021, puis 45 000 $ chaque année après

Relance pour les joueurs de l’équipe d’entraînement

Augmentation de la masse salariale basée sur la performance

L’augmentation minimale du salaire minimum est probablement le plus grand avantage de l’accord pour les joueurs.

Les joueurs de la NFL devraient principalement ratifier le CBA proposé: près de 60% de la ligue fait des salaires de base minimum, qui augmenteraient immédiatement de plus de 20% et éclipseraient 1 million de dollars pour tous les joueurs d’ici 2029. 1000s, par saisons créditées): pic.twitter.com/kRbLlzqGjO

– Tom Pelissero (@TomPelissero) 27 février 2020

La diminution des amendes n’est pas aussi claire, mais seulement qu’il y aura une «réduction globale des amendes sur le terrain». D’un autre côté, il y a un langage dans l’ABC qui rendra plus difficile pour les joueurs qui prévoient de tenir le coup à l’automne. Ces amendes particulières seront augmentées, parfois garanties, et les joueurs perdront les saisons accumulées plus rapidement.

Il y aura également un décideur neutre pour la plupart des affaires disciplinaires, prenant ce rôle principalement entre les mains de Roger Goodell.

6. La NFL va refroidir les sanctions contre la marijuana

Beaucoup a changé depuis la conclusion de la dernière CBA en 2011. Plusieurs États ont légalisé ou dépénalisé l’usage personnel de la marijuana, dépassant rapidement les sanctions sévères de la ligue pour la drogue.

Maintenant, il y aura beaucoup moins de tests pour la marijuana, une quantité beaucoup plus élevée autorisée (d’une limite de 35 nanogrammes à 150), et aucune suspension pour les joueurs dont le test est positif.

7. Les contrats de recrue augmenteront pour les joueurs qui les surpassent

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a remporté les honneurs de MVP lors de sa deuxième saison et a été nommé MVP du Super Bowl après sa troisième.

Mahomes a clairement dépassé son contrat de recrue d’un mile, mais sous l’ancienne CBA, cela ne signifiait pas grand-chose. Désormais, les joueurs qui excellent au début de leur carrière recevront un bonus significatif.

Si un joueur fait le Pro Bowl deux fois au cours de ses trois premières saisons, son option de cinquième année augmentera le prix de l’étiquette de franchise.

Non seulement cela signifiera plus d’argent pour ces joueurs, mais cela pourrait également signifier une évasion plus tôt pour une agence libre si une équipe ne veut pas ouvrir les portefeuilles pour une extension élevée.

Prenez par exemple le demi de coin des Rams de Los Angeles, Jalen Ramsey. Il devait recevoir 13,7 millions de dollars des Rams pour son option de cinquième année en 2020. Mais en vertu de la nouvelle CBA, son statut de triple joueur professionnel ferait grimper ce nombre de 3 millions de dollars environ. Cela ferait de l’utilisation de l’étiquette de franchise pour conserver Ramsey en 2021 une entreprise extrêmement coûteuse pour les Rams.