Les 7 vice-présidents que Bartomeu a annulés pendant son mandat

Ce sont des moments difficiles pour le conseil d’administration de Barcelone et son président, Josep María Bartomeu. Immergé dans une crise de scandales extra-sportifs qui semble sans fin en 2020, Le président du Barça a exigé la démission de plusieurs managers en pleine guerre au conseil d’administration de Barcelone, entre eux Emili Rousaud, vice-président institutionnel, et Enrique Tombas, vice-président économique et trésorier.

Depuis que Bartomeu a assumé la présidence de Barcelone en 2014 après la démission de Sandro Rosell, cinq vice-présidents ont quitté le club pour diverses raisons. La démission éventuelle de Rousaud et Tombas porterait le nombre à sept.

Javier Faus, le premier à partir

Le premier nom sur cette liste de vice-présidents est Javier Faus. L’ancien vice-président économique et stratégique de Barcelone a démissionné avant les élections de 2015, dans lequel Bartomeu a consolidé son pouvoir à la tête du club du Barça.

Son passage au Barça a été marqué par quelques mots de Leo Messi: «M. Faus est une personne qui ne connaît rien au football et qui veut diriger le club comme s’il s’agissait d’une entreprise », a déclaré l’Argentin, après que le manager eut affirmé qu’il n’était pas favorable au renouvellement d’un joueur tous les six mois.

Susana Monje elle a été la deuxième à partir, la remplaçante de Javier Faus. L’ancien vice-président économique a pris la décision de partir pour des raisons personnelles, selon Barcelone, mais aussi son départ a été attribué à des divergences avec le club.

Carles Vilarrubí a quitté après 1-O

Ancien vice-président des relations institutionnelles a démissionné après la décision de Barcelone de jouer le match contre Las Palmas à huis clos le 1er octobre, le jour du référendum illégal en Catalogne. Vilarrubí était en faveur de ne pas jouer avant la situation vécue à Barcelone.

Manel Arroyo Il a été le quatrième vice-président à abandonner le navire de Josep María Bartomeu. Important dans la conclusion de nombreux accords de parrainage, il a quitté le Can Barça pour des raisons professionnelles.

Jordi Mestre, un début surprenant

Mestre a occupé le poste de vice-président sportif et a démissionné l’été dernier en raison de divergences avec le conseil d’administration. C’était un homme fort au conseil d’administration, très proche du président Bartomeu. Enfin, il est sorti en raison de certains désaccords dans le sport.

Il était l’auteur d’une des phrases les plus mémorables de ces dernières années à Barcelone: ​​«Je suis convaincu à 200% que Neymar reste“Il a dit avant le départ du Brésilien.

Emili Rousaud et Enrique Tombas

En principe, Rousaud et Tombas seront démis de leurs fonctions pour la dernière année du mandat de Josep María Bartomeu. Emili Rousaud a été l’un des plus critiques du scandale de Barçagate et a été pointé du doigt par le personnel pour des fuites dans l’affaire ERTE au Barça. Curieusement, il visait à être le candidat de maintien aux prochaines élections.

Enrique Tombas, vice-président économique et trésorier du club, est un autre des objectifs de la purge de Bartomeu au milieu de la guerre au conseil d’administration du Fútbol Club Barcelona, ​​encore un scandale pour une fatidique 2020 au Can Barça.