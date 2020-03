Les 7 victimes que l’Amérique aura pour le match contre Pumas

L’Amérique a subi une douloureuse défaite contre les Necaxa Rays ce week-end, s’inclinant par un résultat de 0-3 contre.

Encore une fois, l’arbitrage a influencé le tableau de bord et les Eagles n’ont pas pu affronter un Necaxa qui a profité de l’expulsion de Bruno Valdez dans les premières minutes du match et, plus tard, également de l’expulsion de Santiago Cáseres.

L’Amérique doit maintenant changer la puce et préparer le match contre les Pumas de l’UNAM vendredi prochain, un jeu où, en plus des points, la fierté est jouée dans le soi-disant Classic Capitalino.

Mais ce ne sera pas facile pour Miguel Herrera car il aura 7 défaites pour ce match. Il faut se rappeler qu’en raison d’une blessure, Nicolás Castillo, Nicolás Benedetti, Renato Ibarra et Sebastián Cáceres ne peuvent pas jouer. En attendant, il faut ajouter les deux absences que l’équipe Azulcrema aura pour l’expulsion de Santiago Cáseres et Bruno Valdez.

Pertes confirmées de l’Amérique face à Pumas.

Blessure

➡️ Renato Ibarra

➡️ Nicolás Castillo

➡️ Nicolás Benedetti

➡️ Sebastián Cáceres

Suspension

➡️ Santiago Cáseres

➡️ Bruno Valdez

Parce que oui

➡️ Roger Martínez

– Christian Moya (@soycristianmoya) 1 mars 2020

Enfin, l’absence de Roger Martínez continuera d’être présent, un joueur qui n’a pas reçu le pardon du propriétaire de l’équipe et restera absent des matchs américains suivants.