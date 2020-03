Les 76ers allaient réduire les salaires du personnel jusqu’à ce que le public leur fasse honte

La décision de la NBA de suspendre la saison 2019-2020 en raison de la pandémie de coronavirus a placé les employés de l’équipe et de l’aréna dans la ligue dans une situation financière malheureuse. Après que la direction de Golden State Warriors a déclaré que les fans devraient se sentir désolés pour les travailleurs à faible revenu plutôt que pour les joueurs riches ou les employés de front office, des joueurs vedettes de la ligue sont intervenus pour aider ces travailleurs.

Kevin Love a fait un don de 100 000 $ pour aider les travailleurs et le personnel de l’aréna des Cavaliers. Giannis Antetokounmpo a fait de même pour les employés de Bucks. Zion Williamson a également fait un généreux don aux employés de Pelicans. Alors que les joueurs donnent leur propre argent pour aider les travailleurs de la ligue, certaines équipes se sont jointes à l’effort de faire de même. Les Chicago Bulls sont une équipe qui a décidé de payer leurs employés de l’aréna jusqu’à la fin de la saison prévue. Malheureusement, il reste encore du travail à faire.

Le New York Times et ESPN ont rapporté que les 76ers de Philadelphie ont demandé aux employés de l’équipe à volonté de réduire leur salaire de 20% s’ils gagnaient plus de 50 000 $ par an lundi. Le lendemain du rapport, la star de Sixers, Joel Embiid, a promis 500 000 $ aux personnes touchées par le coronavirus, avec l’argent prévu pour les soins de santé et les secours médicaux ainsi que les employés de Sixers.

Après un coup dur sur Twitter, les propriétaires de Sixers ont décidé de changer de cap. Voici une déclaration de l’équipe:

Bien qu’il ait été formidable de voir les 76ers finalement faire la bonne chose, ce n’est qu’un exemple de la raison pour laquelle il faut exercer une pression publique sur les riches pour qu’ils prennent soin de leurs employés moins fortunés pendant cette pandémie. Il ne devrait pas en être ainsi, mais malheureusement, c’est la réalité de ce moment.

Pourquoi demande-t-on toujours aux moins fortunés de réduire leur salaire?

C’est une question rhétorique. Les riches sont toujours les personnes qui prennent ces décisions, et trop souvent, ils choisissent de protéger leur propre argent, même si cela nuit beaucoup plus à la vie de leurs employés lorsque leur salaire est réduit.

Je vais laisser mon collègue Mike Prada mettre les choses en perspective:

Combien de réductions d’employés à volonté faudra-t-il pour égaler les gars les plus riches de l’organisation en prenant même une réduction d’un pour cent de leur revenu? Cela permettrait d’économiser beaucoup plus d’argent si les plus riches prenaient juste une plus petite coupe.

À moins que … économiser de l’argent ne soit pas vraiment le problème. https://t.co/JikV2TLFa7

– Mike Prada. J’ai parlé (@MikePradaSBN) 24 mars 2020

Si mon salaire est de 10 millions de dollars, et que je profite d’une réduction de 1% et que je ne fais que 9 900 000 $ (oh l’humanité!), Cela permettrait à l’entreprise d’économiser le même montant d’argent que de faire en sorte que cinq personnes qui gagnent 100 000 $ prennent 20% réduction.

Le calcul n’est pas difficile. Et encore…

– Mike Prada. J’ai parlé (@MikePradaSBN) 24 mars 2020

Donc, comme c’est souvent le cas, cette politique n’est pas seulement cruelle, c’est aussi une façon stupide d’atteindre votre objectif déclaré de maintenir l’entreprise à flot.

– Mike Prada. J’ai parlé (@MikePradaSBN) 24 mars 2020

Autrement dit: le groupe de propriété des Sixers n’est pas rompu. Ils ont acheté l’équipe pour 280 millions de dollars en 2011. Elle est maintenant évaluée à 2 milliards de dollars. Josh Harris aurait une valeur nette de 3,9 milliards de dollars. Le partenaire Michael Rubin a une fortune qui s’élève à 2,9 milliards de dollars.

Ce sont ces personnes qui devraient accepter un salaire inférieur en raison de la pandémie, et non les personnes qu’elles emploient à bas salaire pour aider l’entreprise à fonctionner.

C’est génial que les étoiles s’intensifient, mais cela devrait tomber sur les propriétaires

Oui, c’est merveilleux de voir des joueurs comme Williamson, Antetokounmpo et Love se mobiliser pour aider moins de travailleurs de fortune. Les Cavs ont annoncé qu’ils créeraient un plan de rémunération pour payer le personnel de l’événement et le personnel horaire après le don de Love. Les Bucks ont égalé le don d’Antetokounmpo.

Dans le même temps, les propriétaires de NBA ne devraient pas avoir besoin de leurs employés les mieux payés (les joueurs) pour prendre soin de leurs employés les moins bien payés. Ils auraient dû faire du bénévolat pour prendre un coup sur ce qui est finalement un pourcentage microscopique de leur richesse sans pression publique.

Comme nous l’avons vu avec les Sixers et plusieurs autres franchises, la pression du public fonctionne. Les propriétaires de NBA pourraient ne pas gagner autant d’argent en raison de cette pandémie mondiale, mais ils sont toujours riches au-delà des rêves les plus fous de quiconque. Les valeurs de leurs franchises ont encore monté en flèche au cours des dernières années. Ils iront bien.

Pour tout le monde, le simple fait de pouvoir payer le loyer et de mettre de la nourriture sur la table est un problème en ces temps incertains. Avec un peu de chance, une petite pression publique peut faire du monde un endroit plus lumineux pour tout le monde, pas seulement pour les citoyens les plus chanceux d’Amérique.