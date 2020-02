Les 76ers de Philadelphie échangeront Joel Embiid

Les Philadelphia 76ers échangeront Joel Embiid à un moment donné dans un avenir prévisible. C’est clair maintenant.

À l’approche de cette saison, les Sixers ont été présentés comme une menace légitime pour gagner la Conférence de l’Est. Après avoir remporté une seule victoire de la finale de la NBA l’année dernière, les attentes élevées avaient un sens.

Sur le papier, au moins, Philadelphie semblait avoir toutes les pièces nécessaires au succès.

Malheureusement, les choses ne se sont pas arrangées pour les 76ers.

Sur l’année, l’équipe compte 34-21 sur 55 sorties. Cela les place au cinquième rang dans l’Est, derrière les goûts des Milwaukee Bucks, des Toronto Raptors, des Boston Celtics et de Miami Heat.

Pire encore, une équipe des Indiana Pacers ravagée par les blessures n’a que deux matchs de retard à 32-23 contre 55 sorties.

À un moment donné, les Sixers étaient considérés comme la seule équipe de la Conférence de l’Est qui serait en mesure de vaincre les Bucks. Maintenant, cela ressemble à un rêve de pipe.

Une grande raison pour laquelle Philadelphie a été si décevante cette saison est le manque de chimie entre Embiid et Ben Simmons.

Les deux joueurs sont formidables par eux-mêmes, mais pour une raison quelconque, lorsqu’ils sont ensemble, ils ont tendance à sous-performer.

Récemment, l’initié ESPN NBA Tim Bontemps a rapporté que divers dirigeants de la NBA prédisaient un scénario où les Sixers échangeraient finalement Embiid.

“Il n’y a pas de consensus, mais les dirigeants de la ligue pensent que si les Sixers explorent un métier, Embiid est plus susceptible d’être déplacé – la santé étant le facteur déterminant dans la construction autour de Simmons”, écrit-il.

“Un dirigeant a ajouté qu’un gros échange mettant en vedette Simmons ou Embiid pourrait être le seul moyen de remodeler l’équipe.”

La justification est logique. Alors que Simmons est un joueur fort et polyvalent – Embiid est meilleur. Il est plus percutant des deux côtés du ballon et ses compétences sont plus difficiles à reproduire.

Cela dit, il a un défaut notable: sa tendance à se blesser.

En tant que tel, il serait difficile de reprocher aux Sixers de ne pas vouloir parier leur avenir sur lui alors qu’il n’est jamais certain qu’il sera en assez bonne santé pour jouer de match en match.

