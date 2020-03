Les actions du club s’envolent après la baisse des salaires

Les actions de la Juventus ont connu une nette hausse lundi à la Bourse de Milan après la décision de réduire les salaires de ses joueurs et de son entraîneur de «mars à juin» en raison de la crise des coronavirus.

La semaine a commencé avec de très bonnes nouvelles pour la Vecchia Signora. Vers 10 heures ce lundi, la valeur de Les parts de l’équipe de Turin ont augmenté de 7,94%, à 0,797 euro, dans un marché en baisse de 1,97%. Tout cela grâce au fait que les joueurs ont accepté une baisse de salaire qui aura “un impact positif de 90 millions d’euros sur l’exercice 2019/2020”, comme l’a indiqué le club samedi dernier.

Le tableau réalisé par Maurizio Sarri était leader lorsque la série A a été arrêtée par la pandémie de coronavirus. On ne sait toujours pas si et quand ils reviendront sur le terrain, ce que certains clubs voient de plus en plus. L’Italie est le pays le plus touché par le COVID-19 avec plus de 10 000 décès, ce qui suggère que si la compétition reprend, ce ne sera pas à court terme.

La Juve compte plusieurs stars dans ses rangs avec des salaires en fonction de leur statut, comme le quintuple vainqueur du Ballon d’Or Cristiano Ronaldo qui a dû baisser son salaire de près de quatre millions d’euros. Bien que la Juventus ne soit pas la seule à avoir pris ces mesures pour alléger leurs coffres, certains comme le Bayern Munich, Schalke 04, le Borussia Dortmund ou l’Atlético ont également opté pour des mesures similaires.