Les activités sportives reviendraient en Espagne, mais avec des stades vides

Dimanche 19 avril 2020, p. a10

Madrid L’avenir du sport semble encore lointain dans le monde. En Espagne, le maire de Madrid a averti que les matchs de football et autres événements sportifs se tiendront sans supporters dans les stades, au moins jusqu’à la fin de l’été.

José Luis Martínez-Almeida a déclaré à la radio Onda Cero que la pandémie de coronavirus ne serait probablement pas maîtrisée d’ici là, de sorte que la concurrence avec la foule reprendra normalement.

Martínez-Almeida a déclaré qu’au printemps et en été, il n’y aurait aucun événement avec la foule en Espagne, probablement pas à l’automne non plus. Il y aura une possibilité de repousse, a indiqué le maire; “Je doute qu’il y aura des spectacles pendant longtemps, nous verrons à l’automne.”

L’Espagne a été l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus, avec plus de 190 000 cas confirmés, juste en dessous des États-Unis. Plus de 20 000 personnes sont mortes dans le pays européen.

La Ligue espagnole ne devrait pas reprendre son activité au moins jusqu’à la fin du mois de mai. Le président Javier Tebas a déclaré qu’il prévoyait de jouer les premiers matchs dans des stades vides et qu’il travaillait sur d’autres possibilités, notamment jouer sans supporters jusqu’à l’automne.

Le football sans public est possible pour une raison, a déclaré Martínez-Almeida; “Il est juste de terminer les compétitions sportives pour que les résultats correspondent à la réalité.”

La fédération de football a déclaré cette semaine que si la Ligue ne pouvait pas reprendre, elle utiliserait les positions actuelles dans le tableau pour décider des quatre clubs qui joueraient en Ligue des champions, ce qui donnerait des positions à Barcelone, au Real Madrid, à Séville et à la Real Sociedad. .

La Ligue a déclaré que les pertes totales pour ne pas terminer la campagne en raison de la pandémie pourraient atteindre près d’un milliard d’euros (1 100 millions de dollars). Les pertes si la saison reprend avec des stades vides seraient de l’ordre de 300 millions d’euros (235 millions de dollars) et si elle reprend avec les supporters elles seraient de près de 150 millions d’euros (163 millions de dollars).

L’erreur

Martínez-Almeida a également souligné que les supporters de l’Atlético de Madrid n’avaient pas à se rendre à Liverpool pour le match de Ligue des champions. C’était une erreur, a-t-il dit.

Près de 3000 fans de l’Atlético ont assisté au match le 11 mars, quelques jours seulement avant que le gouvernement espagnol ne déclare l’état d’urgence en raison de la pandémie et a mis en place des mesures de verrouillage qui devraient durer au moins jusqu’au 26 avril, mais qui pourraient étendre jusqu’à quelques semaines de plus.

.