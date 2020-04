Les agents libres non repêchés de la NFL qui nous passionnent le plus en 2020

Au moment où l’horloge a sonné à 19 heures. ET samedi, 255 joueurs ont entendu leur nom appelé au repêchage de la NFL 2020. Beaucoup continueront à avoir un impact dans la ligue en tant que recrues – mais ils ne seront pas seuls.

Chaque année, les joueurs sortent des rangs des non repêchés pour gagner leur place sur les listes de la NFL et se frayer un chemin dans les alignements de départ. Tony Romo, Wes Welker, Jason Peters, Kurt Warner et John Randle sont tous passés de indésirables le (s) jour (s) de draft et à des rôles principaux le dimanche.

Chaque fan de football universitaire a un joueur qu’il aime qui n’a pas fait assez pour convaincre les scouts qu’ils méritaient une fente de repêchage. Mais ils ont encore beaucoup à offrir.

Ce sont les agents libres non repérés qui nous intéressent le plus après la conclusion du projet et où ils ont signé jusqu’à présent.

Rodrigo Blankenship, K, Géorgie

Signé avec: Indianapolis Colts



Vous ne savez peut-être rien sur Blankenship, mais dites-moi simplement: comment pouvez-vous ne pas rédiger ce mec?

Blankenship est non seulement connu pour ses lunettes de signature qu’il porte pendant les matchs, mais il est également un excellent placeur de place. Au cours de sa carrière en Géorgie, il a effectué 80 de ses 97 tentatives de placement (82,47%) et a remporté le prix Lou Groza 2019, décerné au meilleur botteur du pays.

Blankenship signe avec les Colts, où il pourrait potentiellement remplacer Adam Vinatieri, 47 ans, s’il venait à prendre sa retraite.

Marc-Antoine Dequoy, S, Université de Montréal

Signé avec: Green Bay Packers



Dequoy était un célèbre défenseur de U Sports – l’équivalent canadien de la NCAA. Le Carabin de Montréal est habile en couverture le long de la fente et capable, à 6’2 et à 198 livres toujours en croissance, en tant que défenseur de la course. Un temps de 4,35 secondes 40 suggère qu’il sera un gros chasseur de balles profondes dans un système qui peut l’aider à appliquer ses compétences de football canadien au gril américain.

Les Packers prévoient de l’essayer au cornerback et en toute sécurité.

Jackson Erdmann, QB, St. John’s (Minnesota)

Signé avec: TBD

Le protecteur aveugle d’Erdmann, Ben Bartch, a été repêché au quatrième tour par les Jaguars. C’était une anomalie pour un joueur de Division III – même un aussi talentueux que l’ancien bloqueur de Johnnie. Erdmann a commencé sa carrière en tant que walk-on à Penn State avant de devenir l’un des passants les plus prolifiques du football universitaire. Il a été le joueur de l’année de la division III de 2018 et a lancé pour 8 490 verges et 94 touchés au cours des deux dernières saisons. À 6’4 et 215 livres, il ressemble certainement au type de joueur de développement sur lequel les équipes de la NFL devraient miser.

Anthony Gordon, QB, État de Washington

Signé avec: Seattle Seahawks



Gordon n’a pas entendu son nom appelé lors du repêchage, ce qui était un peu surprenant. Le parcours du QB pour être même mentionné comme un espoir de la NFL est impressionnant, cependant. Il est un ancien recrue étoile zéro qui a commencé sa carrière au JUCO City College de San Francisco. Là, Gordon a mené son équipe à un dossier de 12-1 et à un championnat de la California Community College Athletic Association.

Il a ensuite été transféré dans l’État de Washington, où il était un remplaçant, y compris pour les Jaguars QB Gardner Minshew. Lorsqu’il a finalement pu commencer pour les Cougs la saison dernière, Gordon a totalisé 5 579 verges et 48 touchés. Il a établi à la fois des records d’une saison en conférence pour les passes de touché et les verges, ainsi que pour l’attaque totale (5 559) et les complétions (493).

Il a signé avec les Seahawks et tentera de gagner une place sur la liste en tant que remplaçant de Russell Wilson.

Javelin Guidry, CB, Utah

Signé avec: New York Jets



Guidry était le rare espoir de l’Utah qui n’a pas été repêché ce week-end. L’athlète de piste collégiale apporte une vitesse d’élite – un temps de 4,29 secondes 40! – à la programmation. Bien qu’il soit court pour une position de touche à 5’9, il pourrait être une présence de slot précieuse dont les compétences de fermeture peuvent effacer les pentes au milieu du terrain. Il est plus un pur athlète qu’un demi de coin, bien qu’il ait passé trois saisons comme partant avec les Utes. Mais il était toujours un rouage vital dans un secondaire puissant qui a vu trois autres membres pris dans le projet cette année.

Il pourrait remplir un rôle similaire dans la NFL avec les Jets, qui avaient un besoin au coin du coin, mais seulement utilisé un choix de cinquième ronde sur la position de ce projet.

Lamar Jackson, CB, Nebraska

Signé avec: New York Jets

Oui, il y a maintenant deux Lamar Jacksons dans la NFL. Jackson, un cornerback du Nebraska, a commencé pendant trois saisons pour les Huskers et faisait partie intégrante de leur défense. En tant que senior en 2019, il a terminé avec un record de carrière de 40 plaqués, quatre plaqués pour la perte, trois choix et deux échappés forcés. Il a terminé sa carrière au Nebraska avec 22 ruptures de passes, ce qui le place au 10e rang de l’histoire de l’école.

Cela aurait été cool si l’ancien corner du Nebraska avait signé avec les Ravens, mais à la place, il s’est dirigé vers les Jets dans le besoin.

Thaddeus Moss, TE, LSU

Signé avec: Washington

Le fils de Randy n’a pas été repêché, malgré ses lignées énormes et sa place sur les champions nationaux en titre. Moss a eu peu d’impact avant 2019 dans une carrière universitaire qui est passée de NC State à LSU avec un redshirt médical entre les deux, mais sa dernière saison (47 attrapes, 570 verges, quatre touchés) était suffisamment prometteuse pour qu’il soit censé entendre son nom appelé ce week-end.

Puis il a langui jusqu’à la pile des agents libres. Bien qu’il n’ait pas la longueur (6’2) et l’athlétisme qui ont fait de son père une star, il peut se gérer comme un bloqueur et se libérer pour de gros gains dans le champ. Il se déplace en douceur mais pas de manière explosive – bien que lorsque le caoutchouc rencontre la route, il a été en mesure de créer la séparation nécessaire pour être une cible viable en aval.

Moss n’a pas pu s’entraîner à la moissonneuse-batteuse après que ses examens médicaux ont révélé qu’il avait une fracture du pied, ce qui pourrait avoir blessé son stock de traction. S’il est en bonne santé, il pourrait être un coup d’État pour une équipe de Washington sans une fin serrée n ° 1.

Aaron Parker, WR, Rhode Island

Signé avec: Dallas Cowboys



Le cousin de Parker, Isaiah Coulter, est devenu le premier joueur URI repêché depuis 1986 lorsque les Texans l’ont sélectionné au cinquième tour. Bien que Coulter ait un énorme potentiel, il n’était pas le plus large éventail des Rams.

Cet honneur revient à Parker, qui a mené les Rams à recevoir des verges au cours des quatre années où il a joué à Kingston. Bien que le large de 6’2 n’ait pas le potentiel de la NFL qui a aidé Coulter à devenir un choix du jour 3, il était une bête pour le Rhode Island. Il a dirigé la CAA – l’une des meilleures conférences de la FCS – dans la plupart des catégories d’accueil l’automne dernier.

Il ne défiera pas le sommet du tableau de profondeur des Cowboys, mais il a une chance de s’accrocher s’il apporte ce niveau de production à Dallas pendant la saison morte.

Bryce Perkins, QB, Virginie

Signé avec: Los Angeles Rams

Si rien d’autre, Perkins a montré en deux saisons avec Virginia qu’il était un joueur. Le quart-arrière de 6’3 a mené son équipe à l’Orange Bowl en 2019 et a défié la défense de la Floride. Malgré l’entrée des Cavaliers en tant que outsider à deux touchés, Perkins a lancé pour 323 verges et quatre touchés dans une défaite de 36-28.

C’est certainement un projet de niveau supérieur qui doit devenir plus qu’un passeur en lecture seule et en liberté sous caution. Mais Perkins a battu des records scolaires à Virginia et apporte beaucoup de potentiel et de polyvalence aux Rams, dont la salle QB se compose uniquement de Jared Goff et John Wolford.

Jared Pinkney, TE, Vanderbilt

Signé avec: Atlanta Falcons



Pinkney aurait pu être un choix pour le Jour 2 en 2018. Au lieu de cela, il est retourné dans une équipe de Vanderbilt avec une situation de quart incertaine et a eu du mal. La combinaison d’une année senior décevante et d’une performance lente au NFL Scouting Combine – un temps de 4,96 secondes sur 40 verges – l’a aidé à passer de l’ébauche d’actif à un agent libre.

Une partie de cette chute libre était hors de son contrôle. Sa percée en 2018 (50 attrapés, 774 verges, sept touchés) est venue aux côtés de Kyle Shurmur, l’un des quarts les plus stables de l’histoire de Vanderbilt. Cette situation s’est dégradée pour Riley Neal, Deuce Wallace et Mo Hasan en 2019, le laissant dans le pétrin lorsqu’il s’agit de cibles fiables en aval. Cela a également laissé les fans de Vandy se demander où était passé le TE productif de la saison précédente.

Les Falcons sont légers sur des bouts serrés éprouvés après avoir perdu Austin Hooper au libre arbitre. Si Pinkney peut prouver que sa saison senior a été un coup de chance, il peut devenir une arme précieuse pour Matt Ryan.

Alex Taylor, OT, État de Caroline du Sud

Signé avec: Cleveland Browns



Taylor est une perspective extrêmement brute – il a d’abord joué au basket-ball dans l’État de Caroline du Sud avant de se concentrer sur le football – mais à 6’8 et 308 livres, c’est un spécimen maigre et agile. Il y a des inconvénients immédiats à son jeu; il a besoin d’affiner sa technique et nécessite un investissement pluriannuel. Malgré cela, il est capable de devenir un partant du dimanche pour une équipe prête à travailler sur un bloqueur massif qui se démarque comme l’un des monteurs de lignes les plus athlétiques de sa classe.

Et chaque année, une chose que nous savons sur les Browns, c’est qu’ils ne peuvent jamais avoir trop de joueurs de ligne.