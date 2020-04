Les amateurs de sport sont ravis de la première du doc ​​ESPN

Les fans de sport du monde entier sont pompés pour la première de la série documentaire ESPN The Last Dance sur la dynastie des Chicago Bulls dans les années 1990. Et dans un monde sans sport alors que partout dans le monde, les gens restent chez eux autant que possible à cause de la pandémie mondiale de coronavirus, nous en avons besoin.

Les docuseries en 10 parties seront diffusées dimanche avec les deux premiers épisodes de deux heures diffusés consécutivement, à partir de 21 heures. ET. Deux épisodes chaque dimanche seront diffusés jusqu’au 17 mai, donnant aux fans une chance de revivre l’histoire et un avant-goût du sport, dont tout le monde a désespérément envie. (Il sera également disponible sur Netflix deux épisodes à la fois à minuit PT les lundis suivants.)

La dernière danse devait initialement faire ses débuts en juin, mais ESPN a annoncé à la fin du mois dernier qu’elle augmentait cette date. Et depuis lors, le réseau et ses personnalités taquinent les bandes-annonces et les scènes supplémentaires, comme si les gens avaient besoin d’une autre raison pour s’exciter.

Tout récemment, ESPN a même partagé des scènes étendues sur YouTube, et nous ne pouvons pas attendre. Les internautes ne peuvent pas non plus, et plusieurs fans – de Stephen A. Smith à Russell Wilson en passant par les fans moyens (et même les Chicago White Sox) – ont partagé leur enthousiasme débridé pour le doc, qui a l’air incroyable.

Ils ont tweeté des clips vidéo emblématiques de Michael Jordan, ont montré des swag de Bulls vintage et ont partagé de vieilles photos de leurs meilleures impressions de Jordan. Et nous sommes là pour tout ça.

