Les Angolais à la pointe du championnat d’Afrique de voile

15 janvier 2020, 15 h 14 Luanda, 15 janvier (Prensa Latina) Le Championnat d’Afrique de voile déploie aujourd’hui sa troisième journée, avec un avantage cumulé pour l’équipe féminine angolaise en classe 470, qui cherche son classement pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Dans la journée d’hier, les locaux Domingas Huambo et Isabel Afonso ont perdu contre le duo mozambicain, composé de Denise Parruque et Maria Machava, mais ont réussi à maintenir le leadership.

Le binôme Huambo-Afonso avait 14 points la veille et les Mozambicains un total de 11, dans un score dans lequel le plus petit nombre correspond au meilleur temps pour terminer chaque course de deux tours en 50 minutes.

Jusqu’à présent, l’Angola mène le tournoi avec 25 points au total, le Mozambique occupe la deuxième place avec 28 et dans les positions suivantes sont le Portugal (invité) et l’Afrique du Sud, dont l’équipe est composée de Matt Ashwell et Rivaldo Arendse.

Parmi les hommes, uniquement avec des athlètes locaux, les vainqueurs d’hier étaient Matias Montinho et Paixão Afonso, après avoir battu le duo de Francisco Artur et Edivaldo Torres au large des côtes de l’île de Luanda, où se déroule le concours.

En classe 420, les Angolais Miguel Fiel et José Manasseis ont fermé mardi comme pointeurs, suivis du duo de Mario Domingos et Francisco Kilombo, tandis que Feliciana da Silva et Teresa Jamba ont accumulé 26 points dans le même mode pour les dames.

