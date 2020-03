Les années qui passeront Renato Ibarra emprisonné en cas de culpabilité

Les choses pour Renato Ibarra sont devenues de plus en plus compliquées. Aujourd’hui, le juge a déterminé qu’en raison d’un acte d’accusation arrêté pour tentative de féminicide aggravé et de violences, ce qui pourrait le conduire à plusieurs années de prison car il s’agit d’un crime.

Le joueur des Eagles of America devra être détenu 148 heures de plus et sera en détention provisoire dans laquelle il obtient des preuves de ce qui s’est passé et aura une audience le 12 mars, qui S’il est reconnu coupable, il risque une peine de 10 à 40 ans de prison.