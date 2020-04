Les arbitres n’arrêtent pas de toucher leur salaire, selon Brizio

De l’écriture et de l’ap

Au Mexique, contrairement à d’autres pays d’Amérique latine, les arbitres ne passent pas un si mauvais moment en raison de la suspension de la ligue de football en raison du coronavirus, car depuis quelques années, ils ont réussi à leur faire payer un salaire fixe, ce que leurs collègues de le reste du continent n’en a pas et cela les aide à faire face à la situation pendant la reprise des compétitions.

Le sifflet mexicain a un avantage, peut-être minime, car il reçoit un salaire garanti et ils ne sont pas arrêtés de payer. Au moment où la Ligue reviendra à la normale, elle percevra ses honoraires normaux, a déclaré Arturo Brizio, président de la Commission des arbitres.

Le salaire mensuel d’un sifflet avec une étiquette de la FIFA au Mexique est d’environ 1 500 dollars, et pour le reste de la catégorie la plus élevée, il est d’environ 1 300.

Pour arbitrer un match, un juge prend un chiffre d’environ 2 000 dollars, l’auxiliaire mille 500 pour le quatrième officier.

D’un autre côté, la Ligue Mx a rapporté hier qu’avant les dispositions actuelles émises par le ministère de la Santé concernant le coronavirus et dans le but ferme de sauvegarder l’intégrité de tous les jeunes qui font partie des forces de base, il était déterminé à conclure Le tournoi Closing 2020 pour les catégories Sub-13, 15, 17 et 20 est prévu.

Il a également indiqué que pour ne pas suspendre le processus de formation de ces joueurs, deux tournois de Coupe seront organisés à Toluca auxquels participeront les catégories U-20 et U-17.

Pendant ce temps, le portugais Pedro Caixinha, un ancien entraîneur de Cruz Azul, a déclaré que la ligue mexicaine pourrait avoir un retour plus facile par rapport aux autres tournois.

C’est une décision difficile à prendre en termes de retour à la compétition, peut-être qu’au Mexique ça sera peut-être un peu plus facile à cause du format court des tournois, mais je pense à 2022, la Coupe du monde au Qatar, et ajuster les horaires dans leur la direction car il faudra près de deux ans pour se réorganiser puis revenir à la normale, a indiqué l’entraîneur dans une interview au journal Marca.

