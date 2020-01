Les Argentins et les Chiliens sauvent le tennis latino-américain en Australie

Melbourne, Australie, 21 janvier (Prensa Latina), l’Argentin Diego Schwartzman et Federico Delbonis et le Chili Christian Garín et Alejandro Tabilo ont convenu aujourd’hui du deuxième tour de l’Open d’Australie, marqué par les défaites de six autres représentants de la région.

Lors des matchs du premier tour, Schwartzman, tête de série numéro 14, a battu 6-4, 6-2 et 6-2 contre le Sud-Africain Lloyd Harris, Garin a éliminé l’Italien Stefano Travaglia 6-4, 6-3 et 6-4, et Tabilo au Colombien Daniel Galán avec des partiels de 4-6, 6-3, 6-4, 6-7 (6/8), 6-4.

Schwartzman aura un filet à travers la deuxième phase à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, Garín au Canadien Milos Raonic, 32 pré-classés; et Tabilo à l’Américain John Isner, 19 semés.

De plus, Delbonis a fait ses débuts avec un succès contre le Portugais Joao Sousa 6-3, 6-4 et 7-6 (7/3) et maintenant l’Espagnol Rafael Nadal, le numéro un mondial sera mesuré.

Le Bolivien Hugo Dellien, l’Uruguayen Pablo Cuevas, le Brésilien Thiago Monteiro et les Argentins Marco Trungelliti et Leonardo Mayer ont dit au revoir dans leurs présentations respectives de l’instance initiale.

Dellien est tombé sur toute la ligne contre Nadal, qui l’a battu avec des partiels de 2-6, 3-6 et 0-6, Cuevas a perdu contre le Français Gilles Simon 1-6, 3-6 et 3-6, et Monteiro contre Isner avec les marqueurs 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-7 (7/9) et 6-7 (5/7).

De son côté, Trungelliti a donné 1-6, 4-6 et 5-7 à l’Américain Tennys Sandgren et Mayer contre l’Américain Tommy Paul en quatre sets (6-4, 4-6, 4-6 et 4-6) .

L’Autrichien Dominic Thiem, cinquième du classement, a également facilement dépassé le premier tour avec un succès face au Français Adrian Mannarino 6-3, 7-5 et 6-2, et le Russe Daniil Medvedev, quatrième au monde, a eu une bonne débuts contre l’Américaine Frances Tiafoe, qu’il a éliminée avec des partiels de 6-3, 4-6, 6-4 et 6-2.

La journée a également été marquée par la nouvelle élimination au premier tour d’un Grand Chelem de la Russe Maria Sharapova, dépassée 3-6 et 4-6 par la Croate Donna Vekic (20e du classement).

Cette défaite semble remettre en cause l’avenir de Sharapova, qui va tomber au-delà de la 350e place du classement universel à l’issue de l’Open d’Australie, où il a atteint la phase à élimination directe l’an dernier.

