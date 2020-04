Les arrière-plans Zoom personnalisés les plus drôles pendant la pandémie de coronavirus

La pandémie mondiale de coronavirus a contraint les entreprises à changer leur façon de communiquer au quotidien. Ce qui se faisait auparavant avec les réunions en face à face en personne est maintenant passé aux vidéoconférences avec tout le monde travaillant à domicile.

Et en ce qui concerne ces visioconférences, Google Hangouts et Zoom semblent être parmi les plus populaires. Pas plus tard que la semaine dernière, notre Charles Curtis a décomposé les avantages de chaque service.

Mais Zoom, en particulier, a une fonctionnalité étonnante dont les nouveaux travailleurs à distance ne peuvent pas en avoir assez: il existe un paramètre d’arrière-plan personnalisé.

Il vous suffit de vous positionner devant un arrière-plan vierge et le zoom permet à l’utilisateur de télécharger sa propre image. Les Dolphins de Miami l’ont fait pour la conférence de presse de Kyle Van Noy la semaine dernière.

Mais sur Internet, les arrière-plans Zoom personnalisés ont été de l’or comique. C’est exactement ce dont nous avons besoin pour traverser cette période difficile.

Donc. Bien.

