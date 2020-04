Les artistes sous-estimés de Cricket: Dimuth Karunaratne et ses prouesses de deuxième manche

Terminer le cricket en tant que sport d’équipe est presque un terme impropre, car il reste individualiste dans son cœur. Une fois que le jeu commence, il devient un duel personnel entre le batteur et le lanceur tandis que les joueurs de terrain jouent le rôle de soutien.

Il est donc naturel que les artistes flashy avec plusieurs siècles ou guichets à leurs noms soient élevés au rang de célébrité par les fans. Quand suffisamment de temps sera passé, ce sont les Virat Kohlis et Steve Smiths dont les noms seront gravés plus profondément dans la mémoire des amateurs de cricket.

D’un autre côté, plusieurs joueurs semblent voler sous le radar malgré leur rôle au sein de l’équipe. Ils ne sont pas exactement les joueurs les plus flashy, bien qu’ils finissent le plus souvent par apporter des contributions importantes.

Dans cette série, nous examinons certains de ces hommes sous-estimés et non annoncés dont les contributions méritent plus de reconnaissance qu’elles n’en reçoivent actuellement. Dimuth Karunaratne, du Sri Lanka, est notre joueur en bref ci-dessous.

Dimuth Karunaratne

Âge: 31

Tests: 66

Exécute: 4524

Moyenne: 36,78

Des siècles: 9

Depuis le départ à la retraite de piliers tels que Mahela Jayawardena, Kumar Sangakkara et Muttiah Muralitharan, le cricket du Sri Lanka est en constante chute libre. Au milieu du déclin dramatique des insulaires autrefois puissants, Dimuth Karunaratne a toujours réussi à se tenir debout.

Depuis ses débuts au Sri Lanka en 2012, le gaucher est devenu l’un des meilleurs batteurs d’ouverture au format Test actuellement. Il n’a pas eu le meilleur départ de sa carrière de testeur et ce n’est qu’en 2014 qu’il a finalement commencé à devenir un artiste régulier pour le Sri Lanka.

Pendant un certain temps, Karunaratne était à cornes de chaussure en tant que spécialiste du test et n’a pas réussi à faire une seule apparition ODI entre 2015 et 2019. Cependant, ses affichages assurés avec la batte en cricket à boule rouge ont vu le gaucher rappelé à la tenue ODI juste devant de la Coupe du monde 2019 en Angleterre.

Non seulement Karunaratne a été rappelé, mais il a également été élevé au grade de capitaine avant le tournoi majeur. C’est une responsabilité qu’il remplit également dans le format Test pour le Sri Lanka depuis février 2019. Depuis sa réintégration dans l’équipe ODI, le batteur né à Colombo a montré qu’il avait aussi les côtelettes pour le cricket à limites limitées. Avec ses 58 combats contre la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2019, Karunaratne n’est devenu que le deuxième batteur de l’histoire après Ridley Scott à porter sa batte dans le tournoi quadriennal ICC.

Style

Batteur techniquement solide, Karunaratne est un artiste fiable pour le Sri Lanka au sommet de l’ordre. L’ouverture du bâton reste sur les tâches les plus difficiles en cricket, en particulier contre la boule rouge dans le format Test.

Pourtant, Karunaratne a réussi à établir une réputation stellaire à une époque où les moyennes au bâton pour les ouvreurs ont considérablement chuté. Batteur de la vieille école classique, le Sri Lankais est armé d’une défense résolue et d’une bonne compréhension de l’endroit où se trouve son moignon.

Neuf tonnes et 24 demi-siècles en 128 manches de test sont d’excellents retours pour tous les batteurs d’ouverture dans le cricket de test. Dans une équipe sri-lankaise manquant d’expérience dans ses rangs, Karunaratne a été l’un des rares points lumineux. Le déclin alarmant des insulaires a signifié que les performances du gaucher sont souvent ignorées, même s’il mérite d’être contre parmi les meilleurs joueurs de test du monde actuellement.

Ce qui est remarquable à propos des expositions de Karunaratne, c’est le fait que cinq des neuf tonnes sont arrivées dans les troisième ou quatrième manches d’un match d’essai. Étant donné que les conditions au bâton se détériorent généralement à mesure que le jeu progresse, les performances de Karunaratne dans la seconde moitié d’un test sont tout à fait louables.

Ses capacités de leadership sont un bonus supplémentaire à son frappeur, l’ouvreur menant le Sri Lanka à une victoire sensationnelle en outre-mer contre l’Afrique du Sud dans son affectation de capitaine de test inaugural. Le balayage net de la série 2-0 par les hommes de Karunaratne a vu le Sri Lanka devenir la première équipe asiatique de l’histoire à remporter une série de tests sur le sol sud-africain.

Définir les coups

158 et 60 contre l’Afrique du Sud, Galle (2018)

Dans un match où aucun autre joueur des deux camps n’a réussi à gérer même un demi-siècle, Karunaratne a réussi à rassembler 218 points sur les deux manches.

Contre une attaque de bowling impressionnante contenant Vernon Philander, Dale Steyn et Kagiso Rabada, l’ouvreur sri-lankais était impérieux avec un coup invaincu de 158 qui a aidé les hôtes à afficher un total de 287 en première manche. Dans le processus, il n’est devenu que le deuxième Sri Joueur lankais de l’histoire après Russell Arnold pour porter la batte lors d’un test de manches.

L’Afrique du Sud n’a été livrée que pour 126 en réponse avant que Karunaratne ne revienne pour enregistrer un demi-siècle dans le deuxième tour de batte de Sri Lanka au total de 190. Son affichage de l’homme du match a valu au Sri Lanka une victoire de 278 points sur les Proteas, tandis que Hashim Amla se débattait massivement sur le terrain.

152 vs Nouvelle-Zélande, Christchurch (2014)

Dans ce qui s’est finalement avéré être un vaillant effort dans une cause perdante, Karunaratne a montré ses prouesses en deuxième manche pour élever sa première fille Test.

Après avoir été licencié pour un canard par Trent Boult dans les premiers tours de batte, le gaucher a fait amende honorable dans une veillée de marathon de 363 livraisons. Son affichage a donné aux visiteurs un certain espoir de sceller un match nul, mais ils se sont effondrés peu de temps après son renvoi pour un coup de 152 points.

Alors que le Sri Lanka a été frappé par huit guichets à la fin, Karunaratne s’est éloigné la tête haute après un siècle de combat dans des conditions éprouvantes.

196 vs Pakistan, Dubaï (2017)

Dans ce qui a été le premier rendez-vous du Sri Lanka avec des tests de jour comme de nuit, l’ouvreur a de nouveau montré sa classe dans un superbe effort de première manche.

Sa défense était inaccessible dans un séjour de 405 balles au pli qui a mis le Sri Lanka sur le chemin d’une victoire décisive en série contre le Pakistan. Karunaratne a été malheureux de tomber à seulement quatre points de retard sur une double tonne, bien que son coup ait aidé les visiteurs à afficher un total de 482.

Les insulaires ont fini par remporter le test par 68 points à la fin et, ce faisant, sont devenus la première équipe visiteuse à battre le Pakistan dans une série de tests dans leur maison d’adoption aux Émirats arabes unis.

122 vs Nouvelle-Zélande, Galle (2019)

Dans un premier test à faible score entre les deux équipes à Galle, les 122 de Karunaratne en quatrième manche se sont révélés être la différence alors que le Sri Lanka a décroché une victoire de six portillons.

Les hôtes poursuivant un objectif ambitieux de 268 points pour gagner dans les dernières manches, le skipper sri-lankais a rendu les choses trop faciles avec un affichage gagnant.

Il a forgé un stand de 161 points avec son compatriote ouvreur Lahiru Thirimanne sur le point de monter une neuvième tonne d’essai. Au moment où il a finalement été renvoyé pour 122, le Sri Lanka n’était qu’à 50 points de la victoire.

L’affichage a également soulevé un triplé de victoires de test en tant que skipper pour Karunaratne depuis la prise en charge de la tenue.

186 vs Antilles, Galle (2015)

Le Sri Lanka a commencé la série contre les Antilles avec un coup à Galle, avec Karunaratne donnant le ton pour une victoire en manches.

Ouvrant le bâton aux côtés de Kaushal Silva, Karunaratne a claqué un impérieux 186 pour aider le Sri Lanka à afficher un total impressionnant de premières manches de 484. Son partenariat de 238 points pour le troisième guichet avec le skipper Dinesh Chandimal a démantelé la résistance des Antilles avant l’héroïne du fileur Rangana Herath avec le ballon a fait en sorte que les hôtes n’auraient plus besoin de battre à nouveau lors du test.

Le 186 reste le deuxième meilleur score individuel de Karunaratne au test.

