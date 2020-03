Les Astros de Houston et Jose Altuve se font encore plus chahuter par des fans en colère

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, The Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

L’entraînement de printemps est généralement un moment amusant pour les joueurs de la Ligue majeure de baseball, un temps consacré à perfectionner leurs compétences pour la saison à venir tout en jouant à des jeux légers devant des foules composées de fans qui sont plus soucieux d’attraper des rayons et de profiter de la journée que de s’inquiéter de qui gagne les matchs réels.

La foule pour ces jeux est souvent composée de personnes qui aiment dîner vers 17 heures. et pourraient avoir leurs petits-enfants en ville en visite pendant les vacances scolaires.

Si vous êtes un joueur, vous êtes dehors toute la journée sous un soleil chaud, à mâcher de la gomme ou des graines gratuites et à passer du temps avec de très bons amis.

Je veux dire, quelle façon de se préparer pour une autre saison de travail!

Eh bien, c’est à moins que vous ne soyez membre des Astros de Houston cette année parce que cet entraînement de printemps a été tout sauf amusant car les joueurs continuent d’être harcelés pour avoir triché leur chemin vers un titre des World Series en 2017.

Et ce week-end a été difficile pour les Astros, qui pourraient se préparer à casser, ou du moins à éliminer leurs frustrations avec une ou deux poubelles.

Au cas où vous l’auriez manqué, les fans ont continué de le laisser en Floride. Une vidéo a émergé ce week-end d’un chahuteur leur donnant l’affaire pendant que les joueurs traînaient dans l’abri pendant un retard de pluie dans un match de la Ligue de pamplemousse. Quelqu’un sur le banc pourrait être entendu claquer en arrière sur le ventilateur, ce qui signifie que oui, cette équipe se prépare absolument à casser.

Puis, lors du match à domicile de dimanche contre les Cardinals, un fan assis derrière le marbre a chahuté Jose Altuve alors qu’il était dans le cercle sur le pont. Le fan a crié sur la façon dont Altuve devrait donner son trophée MVP à Aaron Judge, ce qui a irrité certains fans assis autour de lui.

Encore une fois, ces moments viennent d’être chauds lors des matchs d’entraînement du printemps, où les fans sont essentiellement là pour une bonne journée et quelques nachos. Imaginez ce que ça va être quand les Astros se rendront au Yankee Stadium pour de vrais matchs devant une vraie foule?

La semaine dernière, j’ai suggéré que les Astros tournent les talons et soient les méchants que tout le monde veut qu’ils soient. Ça ne va pas arriver, mais ça devrait.

Parce que ça va continuer d’empirer.

En ce moment, les fans, comme les joueurs, se réchauffent.

Le plus grand vainqueur de dimanche: la NBA.

Zion Williamson et LeBron James se sont affrontés pour le deuxième match en cinq jours dimanche soir et ce fut un autre match vraiment amusant qui, espérons-le, sera un match éliminatoire au premier tour le mois prochain. Le meilleur moment est venu lorsque Zion a jeté un gros dunk… et quelques secondes plus tard, LeBron a rappelé à tout le monde qu’il était toujours le meilleur du jeu. Trop bon.

Coups rapides: Qu’est-ce que Brady a dit?… Un joueur de la XFL lance à plat sur l’arbitre… Ariza est-elle allée trop loin?… Et plus!

– Tom Brady a demandé à tout le monde de lire ses lèvres après avoir dit quelque chose à Julian Edelman lors d’un match de cerceaux à Syracuse samedi.

– Un joueur de la XFL a été appelé pour un penalty ce week-end et a réagi en… lançant le drapeau à l’arbitre. Cela lui a valu une autre pénalité.

– Trevor Ariza a-t-il fait la bonne chose en vérifiant Trae Young lors du match de samedi soir?

– L’Alabama WR Henry Ruggs a une bobine de surbrillance ridicule.

– Un fan de basket-ball du Kentucky a frappé un tir en demi-terrain pour 10 000 $ et a célébré de façon spectaculaire.

– Tony Romo a été payé par CBS et les fans ont eu des réactions.

