Les Astros de Houston ne sont pas des lâches, ce ne sont que des idiots

Mercredi, j’ai écrit que les Astros de Houston étaient des lâches. Je les ai appelés ce mot parce que le premier jour où les lanceurs et les attrapeurs se sont présentés à l’entraînement de printemps, l’équipe n’a pas autorisé les médias à pénétrer dans leurs installations et l’équipe a même encordé le parking et l’a fortement surveillé par la sécurité.

J’ai vu cela comme extrêmement lâche parce que l’équipe savait que les médias voudraient obtenir des réponses sur le scandale de la tricherie embarrassante de certains lanceurs et captures, notamment Justin Verlander, qui a fini par parler aux journalistes mercredi et a dit qu’il souhaitait qu’il le ferait ont parlé quand il a vu ses coéquipiers tricher: “J’aurais aimé en dire plus et je ne l’ai pas fait, et pour cela, je suis désolé.”

Eh bien, maintenant il s’avère que j’avais tort de les appeler des lâches et je dois m’excuser de les avoir appelés ainsi. Mes parents m’ont élevé pour admettre que j’avais tort et pour dire désolé quand c’était nécessaire.

Donc, je suis désolée.

Les Astros ne sont pas des lâches.

Ce ne sont que des idiots.

Je veux dire, avez-vous vu comment ils ont géré leurs «excuses» jeudi? Ils ont eu des mois pour trouver la meilleure façon de gérer cela et ils ont apparemment décidé d’être une version réelle de ce GIF où le gars marche vers la voiture avec une poignée de choses seulement pour les glisser et les déposer de manière spectaculaire.

Les Astros de Houston avaient des sociétés de relations publiques du monde entier qui les pointaient et se moquaient d’eux.

Le propriétaire de l’équipe, le maladroit Jim Crane, a dit à un moment donné à propos de leur vol de pancartes: «Notre avis est que cela n’a pas eu d’impact sur le jeu.

Puis 55 secondes plus tard, quand il a insisté sur cette affirmation, Crane a déclaré: “Je n’ai pas dit que cela n’avait pas d’impact sur le jeu.”

Je veux dire, pour voler une ligne d’un autre GIF populaire, nous rions!

Mais les excuses incroyablement pauvres de Crane n’étaient même pas les pires, ce qui vous montre à quel point cet échec de l’équipe a été incroyable jeudi.

Alex Bregman et Jose Altuve se sont excusés de leurs actions avec si peu d’authenticité que c’était stupéfiant et risible. Tout le monde sur Twitter a instantanément commencé à comparer ses excuses à la non-excuse hilarante de Dwight Schrute de The Office.

Bregman a déclaré: «Je suis vraiment désolé… pour les choix… qui ont été faits… par mon équipe, par l’organisation et par moi. J’ai appris de cela… et j’espère regagner la confiance des fans de baseball. »

Je veux dire LOL. C’était essentiellement moi qui m’excusais auprès de mes parents d’être venus quelques heures après le couvre-feu à l’époque de mes études secondaires.

Altuve a déclaré: «Toute l’organisation Astros se sent mal pour ce qui s’est passé en 2017. Nous ressentons surtout des remords pour l’impact sur nos fans et le jeu de baseball. Et nos équipes sont déterminées à aller de l’avant et à jouer avec intensité et à ramener un championnat à Houston en 2020. »

Encore une fois, ils ont eu des mois pour comprendre cette chose et c’est ainsi qu’ils l’ont gérée?

Trame.

Cette année va être un gâchis pour cette équipe, et à juste titre. Ils ne méritent aucun pardon, du moins pas encore.

Parce que ce qui s’est passé jeudi a été une autre journée embarrassante pour une franchise qui s’y habitue.

Le plus grand gagnant de jeudi: la prise de Tristan Thompson sur le régime alimentaire de LeBron.

Jeudi, l’Athletic a publié une grande histoire qui a réuni un groupe de personnes qui connaissent assez bien LeBron James pour raconter leurs histoires préférées de LeBron James. L’ancien coéquipier Tristan Thompson a mangé le régime de LeBron, qui semble très amusant mais pas comme quelque chose qui devrait alimenter un athlète aussi phénoménal. LeBron AIME le dessert et le petit déjeuner.

Coups rapides: hommage de Tiger à Kobe… Faits sur Crazy Zion… Emplacements pour Tom Brady… Et bien plus!

– Tiger Woods a rendu un doux hommage à Kobe Bryant au 8e trou à Riviera jeudi.

– Ces 6 faits époustouflants des neuf premiers matchs de Zion Williamson de sa carrière NBA sont assez fous.

– Voici les emplacements parfaits pour les 13 équipes qui devraient pourchasser Tom Brady en agence libre.

– Certaines légendes de NASCAR ont donné des conseils à Jimmie Johnson alors qu’il entame sa dernière saison.

– Les clubs à l’intérieur du sac de golf d’Alex Rodriguez sont aussi étranges que lui.

