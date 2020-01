Les Astros de Houston ont tweeté les récompenses qu’ils ont gagnées, et cela s’est passé comme prévu

Les Astros de Houston, pour le dire joliment, ont juste besoin de se taire pendant un certain temps et de faire de leur mieux pour reculer de toute autre chance d’attirer une attention non désirée.

Parce que tout ce scandale de vol de pancartes a été un gâchis absolu pour la franchise, et à juste titre. Et la façon dont ils l’ont géré a été, eh bien, horrible.

Bien sûr, ils ont congédié leur directeur général et leur manager quelques instants après le prononcé des sanctions contre la MLB. Mais le week-end dernier, ils avaient Jose Altuve et d’autres là-bas pour un événement FanFest et ça s’est passé comme on pouvait s’y attendre aussi.

Mardi soir, l’équipe a tweeté quelques récompenses locales remportées par certains membres de la franchise, ce qui ne semble pas être une bonne chose à faire:

Voici une idée: les Astros de Houston n’avaient pas besoin d’annoncer ces récompenses au monde. Que diriez-vous de laisser les récompenses se produire et de passer à autre chose, sans partager les «nouvelles» avec quiconque en dehors de l’équipe.

Parce que ce Tweet, qui devait être envoyé par un pauvre membre de leur équipe de médias sociaux, ne s’est pas bien passé:

.