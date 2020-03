Les astros ne devraient pas être réduits pour un scandale de tricherie

C’est une question légitimement juste à poser: les frappeurs des Astros de Houston vont-ils prendre du recul en 2020 en raison de la réaction des fans sur les 81 matchs qu’ils joueront sur la route? Vont-ils faire pire s’il n’y a pas de vol de panneaux en place (si c’était effectivement le cas en 2019, quelque chose que la Major League Baseball n’a pas trouvé dans son rapport)?

Pour les propriétaires de baseball fantastique, c’est une préoccupation. Alex Bregman, Yordan Alvarez, Jose Altuve et George Springer sont tous parmi les 50 meilleurs choix, et Michael Brantley et Carlos Correa sont sans doute dans le top 100. Si vous croyez tous les huées, l’attention des médias et les cris de “CURVEBALL!” va les distraire, alors vous pouvez les éviter à leurs ADP élevés actuels.

Mais est-ce juste une erreur?

Je le pense.

Commençons par quelques chiffres durs. Pointe du chapeau au Washington Post, qui a fait une ventilation des divisions domicile / route pour Bregman, Altuve, Alvarez, Springer et Correa. L’idée est que si ces joueurs bénéficiaient effectivement de savoir quel terrain venait à la maison, ils auraient du mal sur la route au cours des trois dernières saisons.

Le Neil Greenberg du Post a constaté que presque tous les numéros des stars étaient réels et, dans certains cas, meilleurs sur la route. C’est un rappel que les Astros disposent de l’une des meilleures gammes des Majors, indépendamment de la détonation des poubelles.

Quant aux soucis de distraction? Je ne l’achète pas. La plupart des athlètes professionnels peuvent éliminer la foule – qui sera bien sûr beaucoup plus importante que celle qu’ils voient lors de l’entraînement printanier – c’est pourquoi ils font le genre d’argent qu’ils sont payés. Ou, hé, peut-être qu’ils embrassent être les talons et cela les aide mentalement au quotidien à rouler sur la route.

Quoi qu’il en soit, ne négligez pas les frappeurs Astros dans votre brouillon. Si quoi que ce soit, achetez bas si vous voyez des opportunités de le faire.

