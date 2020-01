Les astros ont fait une pause le jour de la triche après que Farquhar ait soulevé des soupçons

Nous ne sommes qu’à quelques semaines de la décision de la MLB de sanctionner le scandale de la tricherie des Astros de Houston, et de nouvelles informations sont encore révélées sur les tactiques de vol de pancartes de l’équipe.

Il était clair que les Astros étaient paranoïaques à l’idée d’être pris en flagrant délit.

À ce jour, tous les fans de baseball connaissent l’histoire. À partir de la saison 2017, les Astros ont demandé à un employé de l’équipe de relayer les signes aux frappeurs d’un couloir de pirogue en battant l’enfer d’une poubelle – tout en regardant un flux en direct sur un moniteur. Ils ont remporté les World Series en 2017.

Pourtant, les Astros se sont fait prendre, ont perdu des choix de repêchage et ont fait face à une amende maximale. Manager A.J. Hinch et le directeur général Jeff Luhnow ont été licenciés après avoir été suspendus.

Dans une étude approfondie sur signstealingscandal.com, chaque emplacement des jeux à domicile Astros 2017 (avec vidéo disponible) a été analysé. Dans les plus de 8 200 emplacements analysés, le site a constaté qu’un bruit de claquement pouvait être entendu pour environ 1 100 emplacements.

Mais jetez un coup d’œil au match du 21 septembre contre les White Sox, qui a eu 41 coups, suivi d’un abandon complet le 22 septembre contre les Angels. Cette rencontre du 21 septembre est intrigante, car c’est le match que les Astros ont failli se faire prendre en flagrant délit par le lanceur Danny Farquhar.

À l’époque, Farquhar a remarqué le bruit et savait parfaitement que les Astros avaient ses signes avec Evan Gattis au marbre et aucun coureur à la base. Farquhar a conféré avec son receveur pour changer les signes, et il a dit ceci, via The Athletic:

“Il y a eu un claquement de la pirogue, presque comme une chauve-souris frappant le porte-chauve-souris à chaque fois qu’un signal de changement de position a été interrompu”, a déclaré Farquhar, qui est maintenant l’entraîneur de tangage avec la filiale High-A des White Sox à Winston-Salem, NC. «Après le troisième, je suis descendu. Je faisais de très bons changements et ils étaient encrassés. Après le troisième coup, je suis descendu. »

Il est certain que les Astros étaient préoccupés par la propagation de la rumeur à partir des soupçons de Farquhar alors que l’équipe marquait une pause dans la tactique le lendemain. Les Astros savaient exactement ce qu’ils faisaient et que c’était de la triche. C’était clair. Sinon, ils ne seraient pas passés d’un coup de poubelle proche du sommet à rien en un jour.

Dans l’ensemble, l’étude mérite d’être vérifiée. Il comprend des ventilations pas à pas avec vidéo.

