Les Astros sont devenus les méchants qui manquaient à MLB

Le sport est conçu pour les méchants. Ses scénarios les meilleurs et les plus convaincants en ont besoin pour fonctionner. Il fait de son mieux pour les créer également. Le simple fait de l’opposition, qu’il y ait une intelligence active qui tente de contrecarrer votre entreprise, fait partie de ce qui élève le sport à la pertinence culturelle. La lutte individuelle vaut certainement la peine, mais le conflit le plus observable est externe.

Cela dit, le sport ne crée pas très bien les méchants. En l’absence de signalisation morale, il est difficile de combler le gouffre entre l’opposition temporaire et la vilenie active. Dans la plupart des cas, toute haine que l’on ressent pour le milieu de jeu adverse ne dure pas. Dans les sports professionnels, c’est un problème: un manque de méchanceté pure et simple signifie un manque de véritable conflit pour attirer le public.

Le baseball manque de méchanceté depuis des années. Au tournant du siècle, nous avions les Yankees de New York, qui étaient parfaits: bons, riches et sans aucune excuse pour piller les meilleurs joueurs de toutes les autres équipes et les retourner contre leurs anciens foyers. Ils ont gagné beaucoup, mais c’était un plaisir de s’enraciner contre eux, et vraiment merveilleux de les voir échouer. Ensuite, nous avons eu l’ère des stéroïdes. Indépendamment de ce que vous pensez de l’utilisation du PED dans le baseball, il est difficile de nier qu’un public important a investi dans la méchanceté spécifique au joueur. Barry Bonds est probablement un méchant moins intéressant que les Yankees, mais il était encore meilleur que le vide informe qui a persisté au cours des 10 dernières années.

Et puis sont venus les Astros de Houston.

Même quand ils étaient une histoire de chiffons à la richesse, les Astros en ont frotté beaucoup dans le mauvais sens. Leur reconstruction en terre brûlée a été suivie de purges internes alors que le front-office passait devant Moneyball et entrait dans une techbrotopie. Leur arrogance, même en perdant – ils ont permis à Sports Illustrated d’écrire un article de couverture sur la façon dont ils seraient les champions des World Series 2017 en 2014, une saison au cours de laquelle ils sont allés 70-92 – a bouleversé les autres équipes. Mais au moment où ils ont effectivement remporté les World Series 2017, il était facile de présenter toute aversion pour l’équipe de Jeff Luhnow comme des raisins aigres. Ils avaient un plan, ils s’y sont tenus et ils ont remporté les World Series. Tout comme ils l’avaient promis.

Depuis lors, cependant, ils sont tombés dans la méchanceté avec une telle force que l’on pourrait presque supposer que c’était intentionnel. Le monde du baseball l’a remarqué: le scandale du vol de pancartes * a dominé la conversation au point que même le commerce de Mookie Betts a été complètement éclipsé. Leur tricherie était un mélange parfait de drôles, néfastes et percutants. Cela a fait exploser le paysage de la MLB et la réponse de l’équipe a été, essentiellement, de tout doubler.

* Sans parler de la débâcle Osuna / Taubman, qui est évidemment vilaine mais tout aussi évidemment sur un plan moral différent de la tricherie.

Lorsque les Astros ont été mis à feu par Cody Bellinger, qui pourrait raisonnablement considérer que le scandale lui a coûté une bague des World Series, l’arrêt-court des Astros, Carlos Correa, lui a dit de “taire la gueule”. Contrition? Des excuses sincères? Pas pour les Astros, qui semblent déterminés à faire en sorte que le plus de gens les détestent possible. Un nombre sans précédent de joueurs de la ligue les appellent publiquement. Les fans des équipes adverses sont à juste titre dans les bras.

Les Astros ne sont pas l’histoire que le commissaire de la MLB, Rob Manfred, aurait voulu, ni rien de particulièrement proche. Mais il est clairement vrai que l’enquête sur le vol de signes et ses retombées ont suscité un vif intérêt pour le sport. Le sport est meilleur avec un méchant contre lequel encourager, et les Astros ont réussi à se faire les méchants ultimes. Bien joué. Tout le monde vous déteste maintenant.