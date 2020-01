Les athlètes de Tokyo 2020 ont averti que les lits en carton dans le village olympique ne permettraient pas les trios … mais les relations sexuelles avec un partenaire sont acceptables

Le fabricant des lits de Tokyo 2020 a conseillé aux athlètes excités de s’abstenir de faire des trios dans le village olympique.

Les athlètes qui se rencontrent à la mi-compétition sont assez courants aux Jeux olympiques.

Et avec des lits simples sur lesquels dormir pendant les jeux de cette année, les athlètes ont été invités à limiter les panky à une limite de deux personnes.

.

Trois seront certainement une foule dans ces lits!

Un porte-parole d’Airweave, qui a fait les lits, a déclaré: «Nous avons mené des expériences, comme laisser tomber des poids sur les lits.

«Tant qu’ils ne collent qu’à deux personnes dans le lit, ils doivent être suffisamment solides pour supporter la charge.»

Une application a été utilisée comme méthode pour permettre aux concurrents de rencontrer des amoureux potentiels aux Jeux olympiques d’hiver de 2018.

La ville hôte Pyeongchang a offert un généreux lit double pour chaque personne séjournant – ainsi que 110 000 préservatifs.

Les derniers Jeux olympiques d’été à Rio de Janeiro ont cependant valu le surnom de Raunchy Rio.

TOUT BON

Cerrone minimise les craintes de blessures malgré une marche molle avant le combat contre McGregor

REJIG

Gâteaux, pas d’alcool et coach de vie – Le régime alimentaire et les changements d’entraînement de McGregor pour l’UFC 246

grand discours

McGregor vs Cowboy date de la conférence de presse et heure du Royaume-Uni pour l’aperçu de l’UFC 246

faire face

Quand la pesée McGregor et «Cowboy» est-elle commencée et à quelle heure commence-t-elle au Royaume-Uni?

RETOUR AU TRAVAIL

Dave Allen explique le changement d’entraîneur et admet la «peur» avant le retour sur le ring

décision difficile

Le fils de Chris Benoit, David, veut lutter comme Chris Benoit Jr

annoncé

Les équipes des Six Nations d’Écosse et du Pays de Galles confirmées alors que Hogg est nommé capitaine

Carry Don Fighting

Cerrone vomit toujours avant les combats, mais a une dépendance au danger

Les allumettes Tinder auraient explosé de 129% dans la zone du village, tandis que 450 000 préservatifs ont été distribués.

L’application de rencontres a révélé plus tard que les joueurs de tennis et de tennis de table ont récolté le plus de likes à Rio.

Cependant, à Tokyo, les efforts pour fournir des jeux durables et respectueux de l’environnement signifient que chaque lit a été construit à partir de carton recyclé.

Les chambres contiendront également le strict minimum en termes de décoration et d’équipements, avec juste une armoire et une table de chevet.

.

Y aura-t-il de la magie dans ce lit?

.