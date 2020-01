Les athlètes mexicains de la forteresse d’Eureka regardent l’hiver à Tokyo 2020

20 janvier 2020, 19 h 24 Mexique, 20 janvier (Prensa Latina) Les athlètes de Fortaleza ont commencé la saison olympique à la rencontre d’hiver V Eureka ce week-end au Centre olympique mexicain des sports à Mexico, les yeux fixés sur Tokyo 2020.

Le médaillé panaméricain et mondial de l’Université, Uziel Muñoz, a gagné dans la dynamique de balle avec 19,29 mètres. Pour celui qui est né à Ciudad Juarez, la dernière campagne a été réussie et d’apprentissage et en 2020, il augmente ses objectifs.

“ 2019 a été une très bonne saison, nous avons beaucoup progressé physiquement, psychologiquement et sportivement, mais nous savons que nous sommes même des débutants et que nous pouvons grandir et nous améliorer davantage. La probabilité d’aller à Tokyo 2020 est très proche car ils sont classés parmi les 32 meilleurs au monde, par liste et je suis 22 du classement ”, a-t-il déclaré lundi à la presse.

Pour être à l’aise dans la foire, Muñoz est contraint à un jet de 21,10 mètres afin d’entrer directement dans la grande foire japonaise. L’objectif du promoteur est que, pour se qualifier pour les JO, battre le record mexicain de l’épreuve, qu’il estime pouvoir atteindre avec le soutien de son entraîneur Leandro Avellané, et atteindre 22 mètres.

De son côté, le champion des Caraïbes centrales de lancer de marteau, Diego del Real a vécu une année de contrastes et de blessures, car il a subi deux larmes et bien qu’il ne soit pas monté sur le podium aux Jeux panaméricains 2019 à Lima, dans la Coupe continentale d’Ostrava où il se trouvait La deuxième place.

“ En 2019, j’ai compris deux choses: que je n’ai plus 22 ans et que le risque de blessure est latent, il est plus susceptible de se produire, j’ai eu deux larmes l’année dernière et maintenant le principal défi est de rester en bonne santé, d’être plus minutieux avec le repos, hydratation, étirements et exercices thérapeutiques.

Del Real Galindo a remporté l’Eureka Meeting avec 76,11 mètres; à la deuxième place, l’athlète de la forteresse José Manuel Padilla, qui a atteint 67,83 mètres; tous deux s’entraînent à Monterrey Nuevo León, avec le professeur Alejandro Laverdesque.

Le tijuanense, sauteur à la perche, Jorge Luna a égalé sa meilleure note personnelle de l’épreuve, franchissant la barre à 5,50 mètres et dépassé ses trois hauteurs lors des premiers essais (5,20 m, 5,35 m et 5,50 m).

Luna, sous la planification de l’entraîneur Marco Dominguez, cherche à sauter 5,80 mètres avant mars pour couvrir la marque requise pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Dans sa cinquième édition, l’Eureka Winter Encounter a réuni, dans toutes les disciplines d’athlétisme, des catégories enfants, jeunes et libres, mais en plus, pour la première fois, les maîtres athlètes concourant dans des catégories par tranches d’âge à partir de 30 ans -35 ans, plus.

jha / lma

.