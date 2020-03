Les athlètes ont bénéficié du report

Cela a pris, mais le CIO a enfin repris ses esprits et a reporté les Jeux olympiques de Tokyo. La nomination, qui devait commencer le 24 juillet, a été reportée et la nouvelle date sera annoncée prochainement. Tout indique qu’il attendra enfin une autre année et sera célébré en 2021. Une nouvelle bien accueillie par la communauté olympique, la plupart des athlètes n’étant pas en mesure de participer à la compétition, en pleine crise de coronavirus .

Mais, en plus du fait que tous les athlètes auront le temps de bien se préparer, certains des grands prétendants aux médailles bénéficient de l’annonce. Il n’y en a pas quelques-uns qui arriveraient blessés lors de l’événement ou à la suite d’une blessure grave récente, alors l’année prochaine, ils pourraient être à cent pour cent pour concourir et essayer d’obtenir l’une des médailles les plus convoitées.

Quant aux sports espagnols, le report des Jeux sera bon pour Carolina Marin. Le champion olympique de badminton en titre est incapable de s’entraîner pendant l’état d’alerte décrété à travers le pays. Sa performance pourrait être altérée par l’incapacité de se préparer, encore plus après la blessure survenue il y a quelques mois.

Au début de l’année dernière, la née à Huelva a subi une rupture du ligament croisé antérieur, ce qui l’a obligée à subir une intervention chirurgicale. En novembre, il est retourné aux tapisseries et en décembre, il a de nouveau été parmi les 10 meilleurs au monde. Mais peut-être huit mois de compétition ne suffisent pas pour revalider l’or obtenu à Rio. Vous aurez maintenant une année de plus pour vous préparer à l’événement olympique et pourrez choisir de vous réjouir avec une nouvelle médaille.

Un autre des athlètes espagnols qui peuvent se rendre aux Jeux est Pau Gasol. Joueur NBA porte à plus d’un an des tribunaux d’une fracture de l’os naviculaire de votre pied. Son avenir est dans l’air, mais ce dont il était sûr, c’est qu’il ne serait pas à Tokyo. Le report des Jeux olympiques peut amener le meilleur joueur de l’histoire du basket-ball espagnol à gagner du temps pour récupérer, retourner à la compétition et, pourquoi pas, essayer d’aider le champion du monde à remporter une nouvelle médaille.

Elle n’est pas la seule star du basket à profiter du report. Dans la Dream Team, ils peuvent être Kevin Durant et Stephen Curry. Dans le cas des Nets, une blessure en septembre l’a empêché de faire ses débuts avec sa nouvelle équipe et il ne serait pas arrivé à temps pour les Jeux. Plus de la même chose se produit avec la star des Warriors. Une blessure l’a empêché d’être au cours des quatre derniers mois, retournant devant les tribunaux quelques jours avant la suspension de la ligue. Désormais, il gagnera du temps pour atteindre le sommet de l’épreuve olympique et aider l’équipe dirigée par Popovich.

C’est aussi un soulagement pour Roger Federer. Le Suisse subit une blessure qui le fera revenir au tour en herbe, si le coronavirus le permet. Il n’aurait que deux mois après son retour sur les pistes pour accélérer. Peut-être pas assez de temps pour se qualifier pour ce qui serait son deuxième métal olympique.

Les athlètes isolés auront à nouveau des options

La crise provoquée par COVID-19 et son confinement qui en a résulté ont fait que, en ce qui concerne l’Espagne, les athlètes ne peuvent pas s’entraîner normalement. Une situation qui nuit à l’équipe olympique espagnole de canoë ou de natation, où il existe des options de médaille claires, avec des noms comme Saul Craviotto ou Mireia Belmonte. Les représentants espagnols de athlétisme, cyclisme, gymnastique …

Tous ceux aura besoin d’une pré-saison une fois que l’activité sportive reprendra dans notre pays, ils bénéficieront donc du report de Tokyo 2020. Bien que la nouvelle date soit encore inconnue, une fois le pic de la pandémie passé et ils pourront reprendre leur vie normale, ils s’entraîneront et se prépareront minutieusement au rendez-vous Olympique, gagner des options pour monter sur le podium au Japon.