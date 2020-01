Les attentes de Zion Williamson et les plus grandes questions de la semaine de la NBA

Le cycle de nouvelles de la NBA se déplace plus rapidement que l’ascension des Grizzlies pour devenir des dieux du League Pass. Donc, tous les lundis cette saison, nous examinerons les intrigues, les tendances et les points de discussion les plus importants de la semaine à venir. Ce sont les plus grandes questions de la semaine de la NBA.

Ci-dessous, nous aborderons le premier match incontournable de la NBA depuis les vacances, les récents combats de Houston et deux équipes qui ont déjà effectué des échanges et qui ne seront peut-être pas terminées.

Que pouvons-nous attendre de Sion?

La nature sporadique et longue du basket-ball de saison régulière rend difficile l’organisation d’un match en particulier à moins qu’il ne serre la saison ou se trouve être le jour de Noël. Lakers-Bucks nous a donné quelque chose de proche d’un must le mois dernier avec un aperçu potentiel de la finale. Visiter l’usine de production phare de Ja Morant devient rapidement une activité nocturne obligatoire. Mais avec Zion Williamson vient un niveau d’anticipation différent. Ses matchs seront des événements, et son premier, enfin prévu pour ce mercredi contre les Spurs, pourrait être le début le plus attendu de tout joueur depuis LeBron James. Le monde regardera – la NBA et l’ESPN ont veillé à ce qu’elles puissent être transférées à la télévision nationale. En fait, quatre des sept premiers matchs de Zion (il n’aura pas à faire face à deux avant mars) seront diffusés à l’échelle nationale. Après tout, la révolution de Sion sera télévisée.

Alors que verrons-nous? Une couverture excessive, beaucoup de dunks (surtout avant le match) et un joueur qui n’a pas joué au basket depuis des mois. Je ne suis pas ici pour tasser les attentes mais, comme je l’ai écrit il y a deux semaines, il faudra du temps à Zion pour retrouver son rythme et son tempo. (En 2018, Jimmy Butler avait un ménisque déchiré, comme Zion, s’est assis deux mois et est revenu pour les séries éliminatoires, mais n’a jamais vraiment ressemblé à lui-même.) Pourtant, cela ne signifie pas qu’il ne dominera pas nos téléviseurs avec beaucoup de jeux à couper le souffle.

Au-delà des paillettes et du glamour, les débuts de Zion seront une fenêtre intéressante, quoique incomplète, sur la façon dont la seconde moitié de la saison se présentera pour les pélicans. C’est une équipe qui est revenue dans le mix grâce aux contributions des étoiles de Brandon Ingram, au jeu amélioré de Lonzo Ball et au retour de Derrick Favors. Comment Alvin Gentry va-t-il intégrer Zion dans le mix? Il n’est pas exactement un joueur de type plug-in, mais en même temps, son impact potentiel sur les deux extrémités est exactement ce qui pourrait prendre la Nouvelle-Orléans à une équipe de éliminatoires marginales se battant pour le non. 8 graines à une que personne ne veut jouer. Pendant la pré-saison, Zion a tué son adversaire près du bord, tirant à 71,4% du terrain, mais étendant à peine sa portée au-delà de la peinture. Pour ses premiers matchs et, vraiment, sa saison de recrue, c’est peut-être le rôle pour lequel il est le mieux adapté: matraquer les équipes à l’intérieur, faire des ravages en défense et juste dunk. Beaucoup.

Les Rockets doivent-ils faire un grand pas?

“L’accent est davantage mis sur le dos du maillot plutôt que sur le devant.” C’est ce que Mike D’Antoni a déclaré après la troisième défaite des Rockets en quatre matchs la semaine dernière, à la suite d’une réunion d’équipe au cours de laquelle le vestiaire a dévoilé ses problèmes, mais avant que son équipe ne laisse tomber un autre match contre les Lakers d’Anthony Davis moins samedi pour en faire quatre de leurs cinq derniers. Ce n’est jamais bon signe quand un entraîneur professionnel a recours à un trope de coaching du collège pour évaluer les dégâts, mais c’est là que les Rockets semblent être.

Mike D’Antoni dit que «le vaisseau des Rockets est secoué». Il a fait quelques excuses mais admet rapidement que ce sont des excuses.

– Tim MacMahon (@espn_macmahon) 16 janvier 2020

D’Antoni semble être catégorique: ils vont se sortir de cette ornière (que peut-il dire d’autre?), Et selon votre point de vue, vous pourriez dire que ce type d’accalmie n’est qu’une partie typique de l’expérience des Rockets. Un observateur à moitié plein, peut-être Daryl Morey lui-même, vous dira que la variance est un sous-produit intégré de la façon dont ils jouent, étant donné qu’ils dépendent tellement des 3. (Rappelez-vous quand ils ont raté 27 matchs consécutifs avec une chance d’aller en finale?) Et donc, cette infraction qui est la 20e de la ligue au cours des cinq derniers matchs? Il reviendra à la moyenne assez tôt. Bien sûr, vous pouvez jouer l’avocat du diable et souligner que quelle que soit la façon dont les chiffres fluctuent tout au long de la saison régulière, les Rockets doivent apporter des modifications s’ils veulent être un vrai concurrent. Cela n’aide certainement pas le fait que Chris Paul ressemble à un All-Star dans OKC, tandis que le mandat de Russell Westbrook à Houston a été plus d’un mélange, avec son incohérence d’un jeu à l’autre amplifiant les pires tendances de son équipe

Morey se transforme en un assistant avisé et maniable à cette époque de l’année, mais combien de voies réelles cette équipe doit-elle améliorer avant la date limite du commerce? Doivent-ils être agressifs et essayer d’échanger Clint Capela? Leurs ajouts et échanges habituels sur les ailes peuvent-ils avoir un effet positif sur leur attaque? À l’heure actuelle, une chose est claire: peu importe à quel point Harden peut être dominant de nuit en nuit, les Rockets ont besoin de plus.

Les blazers et les loups font-ils affaire?

La saison commerciale tire lentement mais sûrement à ébullition, et les deux premières équipes à tremper leurs orteils dans l’eau l’ont fait avec des mouvements qui ont laissé tout le monde se demander s’il y avait plus à venir.

Les Wolves ont déchargé Jeff Teague sur les Hawks, et il n’a pas fallu longtemps avant que des informations fassent (à nouveau) surface qu’ils poursuivent agressivement D’Angelo Russell. L’engouement du Minnesota pour Russell est le secret le moins bien gardé de la ligue à ce stade, car ils lui ont littéralement offert un tour en hélicoptère dans le cadre de leur terrain d’agence libre cet été. Russell a plutôt pris l’argent de Golden State, mais son avenir à long terme dans la baie est discutable. Avec Steph Curry ciblant un retour le 1er mars, les Warriors devront décider s’il vaut la peine d’attendre pour voir à quoi ressemblent Russell et Curry ensemble ou s’ils devraient encaisser si la bonne affaire se présente. … Pourtant, il est difficile de voir ce que les Wolves ont à offrir qui pourrait attirer Golden State — Robert Covington seul ne le fera pas, et bien que le contrat d’Andrew Wiggins soit à la hauteur, les Wolves auront probablement besoin d’une troisième équipe pour les aider. Je ne suis pas sûr que Russell relève le plafond des Wolves autant, mais quand j’ai parlé à Gersson Rosas plus tôt cette saison, il a dit qu’il cherchait des joueurs dans la tranche d’âge de Karl-Anthony Towns pour s’associer à la pierre angulaire de leur franchise. Une façon de le faire est de s’assurer qu’il offre à Towns un meneur approprié qui se trouve être également un ami proche.

Portland, quant à lui, a connu une année de blessure malchanceuse, mais ne peut pas jouer avec la saison parce que, eh bien, Damian Lillard ne les laissera pas – il fait la moyenne des sommets de sa carrière en points et passes décisives par match ainsi que des tirs au but afin de gardez-les à flot. Ils sont toujours à une distance frappante du non. 8 têtes de série (trois matchs de retour lundi) et ont de nouveau secoué les choses après avoir quitté le tableau pour signer Carmelo Anthony plus tôt cette saison. Cette fois, ils ont largué à la fois Kent Bazemore et Anthony Tolliver pour Trevor Ariza (un tireur légèrement meilleur que Bazemore) et quelques autres jeunes joueurs. Comme John Hollinger l’a noté dans The Athletic, le déménagement n’est peut-être pas un précurseur pour un déménagement plus important, mais peut-être le premier des quelques mouvements qui aident Portland à se soustraire à la taxe de luxe. Si je devais choisir qui obtiendrait cette place finale pour les séries éliminatoires dans l’Ouest, j’hésiterais toujours à parier contre Lillard, qui a fait les séries éliminatoires chaque année après leur avoir raté sa saison recrue. Mais si vous ne voulez pas vraiment rivaliser, vous feriez aussi bien d’économiser de l’argent.

Dans quelle mesure les démarreurs All-Star seront-ils différents des votes des fans?

Les partants All-Star seront annoncés jeudi, et jusqu’à présent, la seule chose que nous devons travailler est le vote des fans, qui représente 50% de la décision globale des partants:

En Occident, les fans semblent s’être alignés avec des choix principalement à la craie. Luka Doncic et James Harden en zone arrière, et le trio L.A.de LeBron James, Anthony Davis et Kawhi Leonard en zone avant (désolé, Paul George). Mettons de côté le fait que LeBron est essentiellement le meneur des Lakers et que Kawhi joue parfois le même rôle pour les Clippers. L’Orient, quant à lui, est l’endroit où la préférence de style semble avoir un peu plus de poids. Les votes des fans de première zone sont presque irréprochables, avec Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam et Joel Embiid en tête des votes. Vous pouvez taquiner et faire valoir que les 11 jeux manqués de Siakam ou les 13 jeux manqués d’Embiid devraient ouvrir la fenêtre pour un joueur qui est en meilleure santé (Bam Adebayo et Domantas Sabonis), mais n’oubliez pas que lorsque Embiid et Siakam sont en bonne santé, ils ont ressemblé à deux des meilleurs joueurs de la ligue.

Les choses deviennent vraiment intéressantes dans la zone arrière est, où les fans gravitent vers les gardes polarisants – Trae Young et Kyrie Irving – sur des candidats sans doute plus méritants, comme Kemba Walker. Les chiffres de Young sont dignes des étoiles, mais son équipe vient de franchir la barre des 10 victoires la semaine dernière. Ce n’est pas entièrement de sa faute, mais c’est quand même un défaut sur son CV. Kyrie, d’autre part, n’a joué que 15 matchs cette saison et les Nets ont été à la fois meilleurs – et plus silencieux – quand il n’a pas joué. Alors que Kyrie gagnera probablement en popularité, Young devrait former l’équipe en fonction de ses chiffres voyants, mais pas en tant que starter. Si cela ne tenait qu’à moi (alerte spoiler: ce n’est pas le cas), mes deux gardes de départ de l’Est seraient Walker et Ben Simmons, qui mérite de faire l’équipe sur sa seule défense.

