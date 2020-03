Les autorités de Tampa vont “probablement débrancher” WrestleMania 36 la semaine prochaine si la WWE ne prend pas de décision

Bien que presque tous les organismes sportifs aient suspendu le jeu pour le moment, il semble que seuls l’UFC et la WWE restent debout.

L’UFC a déjà annoncé qu’elle aurait UFC Fight Night 170 à huis clos ce soir et la WWE a diffusé une édition de SmackDown depuis son Performance Center à Orlando sans foule.

WWE

Vince McMahon dirige toujours la WWE dans ses 70 ans

Pour la WWE, cependant, ils ont leur plus grand événement de l’année à seulement trois semaines et ils n’ont pas encore annulé.

WrestleMania devrait descendre au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, le 5 avril et 80 000 personnes devraient y assister.

Bien sûr, avec l’interdiction de voyager du président Trump et la préoccupation croissante concernant la pandémie de coronavirus, il semble peu probable que WrestleMania se déroule comme prévu, et probablement imprudent si c’était le cas.

Cependant, la WWE résiste à faire une annonce sur la question jusqu’à ce qu’elle soit absolument obligée. Selon le commissaire de Hillsborough, Les Miller, un homme chargé de planifier à Tampa, la WWE entre dans cette période.

«J’espère que Vince McMahon et WrestleMania et la WWE feront l’appel eux-mêmes, mais dans une semaine, s’ils ne l’ont pas fait et que nous sommes toujours dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous devrons probablement retirer la prise sur cela », a déclaré Miller vendredi, via Fox 13.

La WWE a publié une déclaration sur l’état de WrestleMania plus tôt cette semaine et insiste sur le fait qu’elle mettra la santé et la sécurité de chacun au premier plan.

WWE.com

Les McMahon ont beaucoup de grandes décisions à prendre

«Bien que nous restions déterminés à accueillir WrestleMania au stade Raymond James le dimanche 5 avril, nous mettons en place des plans d’urgence en cas d’annulation par des représentants du gouvernement, des autorités civiles et / ou des sites locaux. La santé et la sécurité de nos fans, artistes et employés sont nos principales priorités et nous surveillons la situation de près avec nos partenaires et les représentants du gouvernement à Tampa Bay », indique le communiqué de la WWE.

Avec chaque grande organisation sportive, essentiellement des outils pour le mois prochain, il devient très difficile d’imaginer comment la WWE organiserait cet événement à Tampa à la date souhaitée.

Pourraient-ils le faire à huis clos? Exécutez-le ailleurs? Reporter le spectacle? Ce sont toutes des options que la WWE doit envisager à ce stade, mais personne en dehors de Vince McMahon et d’une poignée d’autres ne le sait vraiment.

Mais, l’horloge tourne.

.