Les autorités sanitaires italiennes ne font pas du retour du football une priorité; sans vaccin, il n’y aura pas de stades pleins

Mercredi 15 avril 2020, p. a11

Rome Alors que les ligues de football en Europe débattent de l’opportunité et du moment de leur retour face à la pandémie de coronavirus, le chef de file de l’Association des fédérations de médecine du sport du continent, Maurizio Casasco, a appelé à la mise en place d’une série de mesures pour garantir que les joueurs sont en forme avant de se réentraîner. Et Sandra Zampa, sous-secrétaire à la santé du gouvernement italien, soutient qu’elle ne pense pas que ce soit une priorité de reprendre le football et avertit qu’il n’y aura pas de stades pleins jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin.

Et même avec des scénarios plus sévères comme celui proposé par le président de l’Académie nationale allemande des sciences, Gerald Haug, qui prévoit que la fermeture d’actes massifs comme le football pourrait prendre jusqu’à un an et demi, selon le risque présenté par la présence du coronavirus.

Le protocole développé par la Fédération italienne commence par diviser les joueurs en deux catégories. Groupe 1 pour ceux qui ont déjà été testés positifs pour Covid-19 ou qui présentaient des symptômes associés au virus. Groupe 2 pour ceux qui n’ont pas été testés positifs, y compris les athlètes qui étaient en contact avec ceux qui l’ont fait, mais qui ne présentent pas de symptômes.

Vous ne pouvez pas commencer la formation avant que tout le monde n’ait été testé, sinon vous risquez de créer un autre foyer d’infection, a déclaré Casasco; de toute évidence, vous ne pouvez pas réunir tout le monde pour passer les examens. Le protocole doit être exécuté individuellement avant de reprendre la formation.

Bien que Casasco dirige également une commission médicale et scientifique qui a organisé la série A pour faire face à la crise des coronavirus, il n’y a aucun instrument qui oblige la ligue de football ou toute autre compétition à suivre le protocole.

Pour l’instant, la ligue allemande a reporté la réunion initialement prévue vendredi pour délibérer sur un éventuel retour des première et deuxième divisions de Bundesliga, reportées au 23 avril. Tandis que les Français continuent d’attendre une nouvelle commande; étudie le retour des jeux le 17 juin.

