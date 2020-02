Les avantages et les inconvénients de la nouvelle proposition d’horaire de la NFL

La NFL se rapproche du premier changement à son format des séries éliminatoires depuis 1990 et du premier changement à la durée de sa saison régulière depuis 1978, selon un rapport de Adam Schefter d’ESPN mercredi. Il est clair depuis longtemps que les propriétaires de la ligue veulent augmenter la saison régulière à 17 matchs, mais toutes les propositions précédentes ont reçu un rejet massif de la part des joueurs qui ont mis leur corps et leur cerveau en jeu semaine après semaine. Pourtant, Schefter rapporte qu’il y a eu une percée: la proposition de l’ABC pour laquelle les propriétaires font maintenant pression augmenterait la part des revenus de la ligue qui va aux joueurs de 47% à 48,5% – un chiffre apparemment petit jusqu’à ce que vous réalisiez qu’elle équivaut à des milliards de dollars. au cours de l’ABC. La ligue élargirait à son tour son calendrier à 17 matchs.

Parallèlement à cela, la proposition ajouterait deux équipes supplémentaires aux séries éliminatoires de la NFL, augmentant le nombre de matchs éliminatoires de 11 à 13. Le résultat du passage de 16 à 17 matchs est simple: il y aurait une semaine de plus de matchs de saison et une semaine de moins de matchs préparatoires. Mais quel serait l’impact du nouveau format d’après-saison sur la ligue? Voyons quelques avantages et inconvénients.

Pro: Plus de football!

Plus de football!

Amis, j’ai regardé la XFL les deux derniers week-ends. Je suis un écrivain de la NFL qui a finalement eu l’occasion de sortir le week-end après le Super Bowl… et s’est plutôt penché pour regarder Cardale Jones diriger les DC Defenders devant les New York Guardians. Je ne suis même pas sûr de vouloir le regarder. Ça vient d’arriver.

Ai-je demandé à la NFL de me donner une semaine supplémentaire de la saison régulière et deux matchs éliminatoires supplémentaires? Non. En ai-je besoin? Peut être.

Con: le football n’est pas si bon

Le non. 7 têtes de série dans l’AFC la saison dernière auraient été les Steelers de Pittsburgh. Au cas où vous auriez oublié les Steelers 2019, ils ont terminé leur campagne en perdant un match incontournable de la semaine 17 contre une équipe des Ravens qui reposait ses meilleurs joueurs. Ceci après avoir perdu contre les Jets une semaine avant et les Bills la semaine précédente. Pittsburgh a marqué 30 points au cours de ces trois défaites, soit 10 à chaque match.

Le quart-arrière des Steelers Devlin Hodges a réussi 9 des 25 passes pour 95 verges dans le match des Ravens, perdant un échappé et ne réussissant pas à lancer pour un touché. Il a lancé un touché et six interceptions au cours de cette séquence de trois matchs. Vouliez-vous vraiment un autre match des Steelers télévisé à l’échelle nationale cette saison? Je ne pense même pas que les fans des Steelers l’ont fait.

Depuis que les éliminatoires de la NFL se sont étendues à 12 équipes en 1990, il y a eu 58 non. 6 graines en séries éliminatoires. Seuls six ont atteint leurs matchs de championnat de conférence respectifs, y compris les Titans de cette année. Seuls deux ont fait le Super Bowl: les Steelers de 2005, qui ont remporté le Super Bowl XL, et les Packers de 2010, qui ont battu les Steelers dans le Super Bowl XLV. Apparemment, cette règle a été principalement conçue pour les Steelers:

Si le nouveau système de séries éliminatoires proposé était en place depuis 10 ans, nous aurions ajouté:

• cinq équipes de 10 victoires

• neuf équipes de 9 victoires

• six équipes de 8 victoires

L’équipe qui a le plus aidé (de loin) aurait été les Steelers qui auraient fait 4 voyages de plus en séries éliminatoires et 10/10 les 10 dernières années. pic.twitter.com/VYWn7xBpID

– Warren Sharp (@SharpFootball) 20 février 2020

Quoi qu’il en soit, il est difficile d’imaginer ces matchs éliminatoires supplémentaires mettant en vedette des équipes de huit et neuf victoires ayant un impact concurrentiel significatif.

Pro: Il est encore plus précieux d’être une semence n ° 1

Oui, le changement de règle ajouterait un match éliminatoire mettant en vedette une équipe extrêmement médiocre. Mais si vous aimez regarder de bonnes équipes, ce format proposé devrait également être attrayant.

Le format actuel des séries éliminatoires a un avantage intégré pour les deux premières têtes de série de chaque conférence: il leur donne des adieux au premier tour et garantit qu’ils jouent à domicile lors de la ronde de division. Pour faire le Super Bowl, un non. 1 tête de série ne doit gagner qu’une paire de matchs à domicile, tandis qu’un non. 6 têtes de série doivent gagner des matchs sur route consécutifs.

Le nouveau système proposé augmente l’avantage donné à la graine supérieure en supprimant un avantage pour le no. 2 graines. Le troisième jeu de joker dans chaque conférence opposerait le non. 2 graines contre le no. 7 graines, ce qui signifie le non. 1 tête de série serait la seule équipe à obtenir un laissez-passer au premier tour. Maintenant, le non. 2 têtes de série devraient également gagner des matchs consécutifs pour faire le Super Bowl. Bien sûr, le non. 7 graines ne battraient probablement pas le non. 2 graines souvent – qui avez-vous, Duck Hodges ou Patrick Mahomes? – mais cette semaine supplémentaire d’usure rendrait moins probable le non. 2 têtes de série gagneraient et feraient le Super Bowl.

Donc, si vous aimez voir les meilleures équipes de football jouer dans le match de football le plus important, ce changement pourrait être positif.

Inconvénient: il est encore plus précieux d’être une semence n ° 1

À la réflexion, cependant, non. 1 graines n’ont pas besoin de plus d’aide pour fabriquer le Super Bowl. Au cours des sept derniers Super Bowls, 10 des 14 participants n’étaient pas. 1 graines. Les quatre autres étaient non. 2 graines. Et le principal résultat de ce changement est qu’il deviendrait plus difficile pour non. 2 graines pour faire le Super Bowl.

Si ce changement entre en vigueur, les meilleures équipes avanceraient probablement plus profondément dans les séries éliminatoires, mais les séries éliminatoires seraient probablement moins compétitives. Et franchement, il fait déjà défaut à cet égard. N’aimons-nous pas les bouleversements, les moments où l’opprimé atterrit un uppercut raide sur le menton du champion? Les éliminatoires de la NFL en présentent peu; maintenant, ils sont prêts à en présenter encore moins.

Et n’oubliez pas que non. 2 graines sont souvent assez bonnes! Les chefs de cette année étaient un non. 2 semences, et la vie est sur le point de devenir beaucoup plus difficile pour des équipes comme elles.

Les graines n ° 1 ont déjà un chemin facile vers un championnat. La NFL semble vouloir leur donner un tampon en caoutchouc.

Pro: jeux de saison régulière plus pertinents

Le nouveau format devrait chauffer deux courses: la course au non. 1 tête de série et la course pour le no. 7 graines. D’une part, nous aurons les meilleures équipes de la ligue maximisant leur intensité toute la saison étant donné l’énorme avantage fourni au non. 1 graine. De l’autre, votre équipe 3-6 pourrait être au cœur de la chasse aux séries éliminatoires. Des jeux plus significatifs pour tout le monde!

Con: plus de blessures

En tant que fans de football, nous devons accepter une équation mathématique malheureuse. Si X est le nombre de matchs de football joués dans le monde et Y est le nombre de blessures et de lésions cérébrales causées par le football, une augmentation de X ne peut que conduire à une augmentation de Y. Pas de quantité de règles de sécurité d’abord ou les changements d’équipement peuvent résoudre ce problème.

La nouvelle proposition de l’ABC ajouterait un 17e match à la saison régulière de la NFL. Les joueurs s’y sont longtemps opposés, en dépit du fait que cela augmenterait les revenus de la ligue et donc leurs salaires, car ce sont ceux dont le corps se brisera et dont le cerveau sera endommagé.

Pro: Cela corrige une échappatoire …

Voici ce que je préfère à propos de la nouvelle proposition: si cela entre en vigueur, aucune équipe de la NFL ne peut recevoir un bye sur une équipe avec un meilleur bilan.

En 2018, les Patriots sont allés 11-5 et ont reçu un non. 2 graines sur les chargeurs 12-4. C’est parce que les quatre têtes de série d’une conférence sont réservées aux vainqueurs de division, et les Chargers ont terminé derrière les 13-3 Chiefs dans l’AFC Ouest. C’est ainsi que la deuxième meilleure équipe de l’AFC a obtenu le non. 5 graines. Ces Chargers ont perdu lors de la ronde de division contre une équipe de Pats reposée qui jouait à domicile malgré un bilan inférieur.

Avec le nouveau système, cela ne pourrait pas se produire. Alors qu’il était possible pour une équipe sans le deuxième meilleur record d’une conférence d’obtenir le non. 2 tête de série, il est impossible pour une équipe sans le meilleur record d’une conférence d’obtenir le no. 1 graine. Désormais, il y aurait plus d’équité en ce qui concerne les byes.

Bien sûr, sous ce nouveau format, les chargeurs 2018 n’auraient toujours pas obtenu un non. 2 graines – ils auraient toujours été le no. 5 têtes de série et aurait probablement dû passer les séries éliminatoires sur la route. Mais au moins, ils n’auraient pas été foutus.

Con:… ​​tout en ajoutant une échappatoire encore plus grande

Les équipes MLB jouent 162 matchs. Les équipes de la NBA et de la LNH jouent 82 matchs. Les équipes de Premier League jouent 38 matchs. Ces horaires peuvent sembler sans rapport, mais ils partagent un point commun: ils comportent un nombre pair de jeux.

Cela est vrai pour pratiquement toutes les ligues sportives professionnelles existantes. Nommez-en un! C’est le cas partout, de la Lega Basket Serie A italienne (30) à la NBA G League (50), à la East Coast Hockey League (72) à la Cape Cod Baseball League (44). Il y a une bonne raison à cela: la règle la plus inviolable de l’établissement d’un calendrier sportif est de s’assurer que toutes les équipes jouent un nombre égal de matchs à domicile et sur route, et pour avoir un nombre égal de matchs à domicile et sur route, une équipe doit jouer un nombre pair de jeux. (Certaines conférences de football universitaire, comme le Big Ten, jouent neuf matchs de conférence. Mais vous attendriez-vous à autre chose d’une ligue appelée le Big Ten qui compte en fait 14 équipes?)

La NFL va enfreindre cette règle. Il n’y a aucun moyen que les équipes puissent jouer un nombre égal de matchs à domicile et sur route si leur calendrier est de 17 matchs. Il doit y en avoir neuf d’un et huit d’un autre. Et honnêtement, c’est énorme. Si la saison MLB était de 161 matchs – avec certaines équipes 81 matchs à domicile et d’autres 80 – ce serait injuste, mais aussi une goutte dans un seau. La saison de la NFL est compacte et toute différence entre les horaires des équipes a un impact énorme. Si cette proposition est acceptée, la moitié des équipes de la NFL joueront 12% de matchs à domicile de plus que l’autre moitié!

Les propriétaires de la NFL semblent considérer cela comme un problème d’inventaire. Si la ligue adopte une saison régulière de 17 matchs avec trois matchs préparatoires, elle veut s’assurer que les équipes ayant huit matchs à domicile au cours de la saison régulière auront deux matchs à domicile pendant la présaison pour un total de 10 rencontres à domicile. C’est parce que les propriétaires de la NFL facturent le même prix pour les billets de pré-saison sans signification qu’ils le font pour les billets de saison régulière en forçant les fans à acheter des billets de pré-saison dans le cadre des forfaits de billets de saison.

Cependant, le plus gros problème semble être que la NFL crée un désavantage concurrentiel pour la moitié des équipes de la ligue. Ce que je préfère dans cette proposition, c’est qu’elle corrige à moitié une échappatoire qui se produit une fois dans une lune bleue. Pourtant, il introduit également une nouvelle échappatoire qui affecterait chaque équipe à chaque saison. Cela ne ressemble pas à une excellente proposition.

