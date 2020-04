Les Bengals coupent Andy Dalton. Est-il lié aux patriotes?

Une semaine après que les Bengals aient repêché le quart-arrière du LSU Joe Burrow avec le no. 1 choix, l’équipe a libéré Andy Dalton. Cincinnati avait parcouru Dalton pendant la majeure partie de l’intersaison et a refusé de discuter de l’intérêt suscité par le QB âgé de 32 ans. La décision de jeudi montre clairement que ce n’était pas beaucoup. La NFL a actuellement un surplus de passeurs compétents, et aucune organisation n’était apparemment disposée à échanger pour Dalton à son prix coûteux.

Pour les Bengals, la réduction de Dalton retire 17,7 millions de dollars de leur plafond salarial pour 2020. Il a également officiellement oint Burrow comme leur partant de la semaine 1, malgré les discussions initiales sur une compétition QB après que Burrow ait quitté le conseil d’administration. Burrow, qui a complété 76,3% de ses passes et a lancé 60 touchés et seulement six interceptions au cours de sa dernière saison transcendante sur le campus, prend le contrôle d’une infraction qui s’est classée 29e dans la DVOA offensive de Football Outsiders en 2019. Il jouera aux côtés d’un corps receveur titré par AJ Green, Tyler Boyd, John Ross et le choix de deuxième ronde 2020 Tee Higgins.

La question la plus intrigante est de savoir ce qui se passera ensuite pour Dalton, et un point d’atterrissage ressort aussi clairement que les cheveux roux du QB: la Nouvelle-Angleterre. Les Patriots ont moins de 2 millions de dollars d’espace disponible et ne pouvaient donc pas se permettre d’acquérir Dalton via le commerce. Les considérations financières sont plus réalisables maintenant qu’il est sur le marché libre. Jarrett Stidham, Brian Hoyer et Brian Lewerke sont les seuls autres quarts sur la liste de la Nouvelle-Angleterre pour le moment, et le moulin à rumeurs de la ligue a lié les Pats à Dalton depuis janvier. Peter King de NBC a réitéré sa conviction qu’un jumelage Dalton-Nouvelle-Angleterre aurait un sens fin mars.

Les autres équipes qui pourraient cibler Dalton comprennent Jacksonville, Washington et Las Vegas. Mais chacun vient avec ses complications. Jacksonville et Washington voudront probablement donner des regards prolongés à Gardner Minshew II et Dwayne Haskins, respectivement, tandis que Vegas a signé Marcus Mariota pour soutenir Derek Carr en mars. Bien sûr, Dalton a beaucoup d’histoire avec la famille Gruden.

Pittsburgh, un des rivaux du Bengal des AFC North, pourrait être un candidat à cheval noir ici. Les Steelers entreront cette saison avec Ben Roethlisberger retranché en tant que partant, mais il vient d’avoir 38 ans et vient d’une grave blessure au coude. Roethlisberger s’est hérissé lorsque Pittsburgh a introduit des QB de sauvegarde dans le passé, mais la grande expérience de l’équipe Mason Rudolph et Duck Hodges en 2019 ne s’est pas si bien déroulée.

Dalton a commencé au moins 13 matchs dans huit de ses neuf saisons dans la NFL, culminant en 2015 alors qu’il était candidat MVP avant de se blesser. Il rejoint une classe d’agent libre qui comprend également Cam Newton et Joe Flacco.

