Les Bengals font une surprenante A.J. Décision verte

Le receveur large de Pro Bowl de Cincinnati a raté toute la saison dernière en raison de déchirures des ligaments de la cheville.

Ce fut un coup dur porté à l’offensive de l’équipe et une grande raison pour laquelle ils ont finalement fini avec le pire record de la ligue.

Cette intersaison, Green devient officiellement un agent libre sans restriction.

Les Bengals n’ont pas fini par le déplacer avant la date limite du commerce la saison dernière, alors beaucoup pensent que l’organisation pense avoir une bonne chance de conserver Green.

Lors de l’action du Senior Bowl de mardi, l’entraîneur-chef Zac Taylor a été interrogé sur l’avenir de Green avec la franchise.

Selon Taylor, les Bengals veulent récupérer leur star de 31 ans.

Je viens de demander à Zac Taylor de quitter le podium si AJ Green était une priorité pour les #Bengals à ramener et il a dit qu’il l’était définitivement. Dit qu’il est de retour en bonne santé et une énorme arme; dit que le plan est pour lui de rester à Cindy mais il devra y avoir des conversations contractuelles ce printemps.

– RosterWatch (@RosterWatch) 21 janvier 2020

Lorsqu’on lui a demandé si le maintien de Green était une priorité, Taylor a dit que c’était “définitivement”.

L’enthousiasme de Taylor pour garder le vert est logique. L’équipe prévoit de rédiger Joe Burrow des LSU avec le choix no 1 au repêchage de la NFL 2020.

Il n’y a pas de meilleur moyen de s’assurer que votre quart recrue a une transition en douceur vers les pros que de lui obtenir un futur récepteur du Temple de la renommée pour lancer la balle.

Green se classe actuellement n ° 11 parmi les joueurs actifs à son poste en réception, septième en métrage et cinquième en touchés.

Au cours d’une période de six ans s’étalant de 2011 à 2017, Green a obtenu sept hochements de tête consécutifs au Pro Bowl et a attrapé plus de 1000 yards six fois.

La grande question est de savoir combien Green a encore dans le réservoir après tous ses malheurs.

Il semble que les Bengals pensent que la réponse est beaucoup, et ils vont agir en conséquence pendant l’intersaison pour essayer de le retenir.

