Les Bengals ne prendront pas Joe Burrow, déclare Colin Cowherd

Les Bengals ne prendront pas Joe Burrow, a déclaré Colin Cowherd.

Selon l’animateur de radio Fox Sports, Cincinnati pourrait suivre une voie différente.

Jusqu’à ce point, le consensus général a cru que Burrow serait sélectionné avec le premier choix global au repêchage de la NFL 2020.

En plus d’être un vainqueur d’Heisman et un nouveau champion national, Burrow semble également posséder tous les actifs incorporels nécessaires pour être un quart de franchise.

Bien que Cowherd ne soit pas nécessairement en désaccord avec cette affirmation, il pense qu’il existe une meilleure option sur la table.

Cette option?

Le quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa.

“Je prendrais Tua No.1 … Je n’ai jamais vu un QB universitaire avec des chiffres comme le sien, jamais. Et il l’a fait dans la SEC. »- @ColinCowherd pic.twitter.com/pXxWcJ4xQm

– Herd w / Colin Cowherd (@TheHerd) 11 février 2020

Un débat légitime a fait rage pendant une partie de cette année concernant le meilleur quart-arrière entre Tagovailoa et Burrow.

Malheureusement, ce débat a pris fin lorsque la star de Crimson Tide a subi une blessure à la hanche de fin de saison.

Burrow, heureusement pour lui, n’a pas eu de malchance comme son homologue.

Il a disputé la saison 2020 et a fini par enregistrer 5 671 verges et 60 touchés dans les airs, tout en lançant seulement six interceptions.

Au-delà de cela, il a également ajouté cinq touchés sur le terrain pour faire bonne mesure.

Malgré tout cela, Cowherd pense que Tagovailoa devrait aller avec le premier choix aux Bengals.

“Je prendrais Tua numéro un”, a-t-il dit.

“Je n’ai jamais vu un QB d’université avec des chiffres comme le sien, jamais. Et il l’a fait dans la SEC. “

Bien que Tagovailoa soit définitivement un étalon, il y a de sérieuses questions sur ce à quoi il ressemblera lorsqu’il sera en bonne santé.

À ce stade, il est encore à un mois de pouvoir même retourner sur le terrain de football pour des entraînements sérieux.

Les Bengals risqueraient-ils vraiment leur premier choix global sur un gars dont la santé est un tel point d’interrogation lorsque Burrow, une option apparemment meilleure, est là?

Il y a de fortes chances que la réponse à cette question soit probablement non.

