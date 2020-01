Les Bengals prennent une décision surprenante d’Andy Dalton

Les Bengals ont pris une décision surprenante d’Andy Dalton cette semaine.

Mardi, le directeur du personnel des joueurs de Cincinnati, Duke Tobin, s’est entretenu avec l’initié du NFL Network, Ian Rapoport, pour une interview.

Au cours de leur conversation, le couple a évoqué ce qui finirait par arriver à Dalton, qui a essentiellement été le visage de la franchise aux côtés de A.J. Vert pour la dernière décennie.

“J’ai parlé à Andy individuellement”, a-t-il déclaré.

“Je peux vous dire une chose, ce que Andy Dalton a fait pour les Bengals de Cincinnati n’est pas quelque chose que nous allons oublier. Et nous n’allons pas juste faire bon gré mal gré avec lui quelque chose qui a.) Il est mal à l’aise et b.) Nous sommes mal à l’aise. “

Duke Tobin, directeur exécutif de #Bengals, raconte à RapSheet + Friends ses projets pour QB Andy Dalton: «Lorsque les décisions commenceront à être clarifiées et prises, je serai en contact avec lui. Je veux qu’il se sente bien dans le résultat de cela, ainsi que nous. »Plus à 25h00: https://t.co/yGplUseycG

– Ian Rapoport (@RapSheet) 22 janvier 2020

Sur la base du ton de Tobin, il semble clair que la fin de la route est venue pour Dalton et les Bengals.

Cincinnati a le premier choix au classement général du repêchage de la NFL 2020 et aurait été séduit par le quart-arrière vainqueur des LSU de Heisman, Joe Burrow.

Cela semble être le point optimal pour frapper le bouton de réinitialisation et acquérir une nouvelle pierre angulaire de franchise.

Dalton a déclaré à plusieurs reprises au cours de la dernière année qu’il ne voulait pas être un remplaçant. Sa situation idéale est d’être un partant quelque part.

Il y a plusieurs équipes dans la NFL qui auront besoin d’un quart-arrière vétéran d’ici la fin de l’intersaison. Les Bears de Chicago, en particulier, ont été liés à Dalton à plusieurs reprises au cours des derniers mois.

Les New England Patriots et Los Angeles Chargers peuvent également avoir des postes vacants, en fonction de ce que Tom Brady et Philip Rivers décident de faire.

À moins que quelque chose de complètement imprévu ne se produise, il semble que Dalton ne sera pas en uniforme des Bengals la saison prochaine.

Où finira-t-il finalement? Le temps nous le dira.

