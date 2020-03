Les Betis gagnent le derby contre Séville à FIFA20

Ce dimanche était le jour où celui connu comme «devait être célébréGreat Derby«, Entre Séville et Betis dans le Pizjuán. La Ligue de Santander étant suspendue en raison du coronavirus, les deux équipes ont trouvé un moyen original de le contester. Le match entre les deux équipes dans la capitale andalouse a été joué dans FIFA 20, avec Sergio Reguilón défendre les couleurs de Séville et avec Borja Iglesias en tant que représentant du vert et du blanc.

Avec cette initiative ont trouvé un moyen de calmer une partie des envies de hobby derby. Pour cela, ils ont eu l’aide d’Ibai Llanos. Le célèbre youtuber a été chargé de le commenter et de le diffuser via la plateforme Twitch, où ils se sont réunis plus de 65 000 spectateurs – plus que la capacité de Pizjuán –. Séville et Betis ont ainsi rejoint Leganés, qui ont trouvé comment rattraper l’absence de football ce jour.

Les deux joueurs sont fans de jeux vidéo et ont trouvé une nouvelle façon de passer la quarantaine et de divertir les fans. “On peut finir la Ligue comme ça”, a proposé Ibai au cas où la suspension serait prolongée, notant également que “Vous devez parler à la Fédération au cas où les trois points sont comptés, que le Betis en a besoin”.

Parmi les blagues, il y a eu la diffusion d’un invité de luxe. Thibaut Courtois Il était au courant de ce que faisait son ancien coéquipier et est intervenu pour soutenir le Betis. “Borja va mieux”, a-t-il noté, auquel Ibai a répondu: «Tu le dis parce qu’ils viennent de te battre».

“Vous êtes tous les deux plutôt mauvais”. Le youtuber a porté le poids de l’émission, interagissant avec les deux joueurs pendant la pause. “Vous avez donné l’ordre à un ami, car il y a une décision douteuse”, a-t-il commenté avec Reguilón.

Heureusement, le football est meilleur pour les deux joueurs que de gérer la commande, mais cela n’a pas cessé de profiter d’un beau spectacle. Le derby n’a pas déçu et les buts ne manquaient pas dans un match qui a terminé avec un match nul à cinq et que Iglesias a pris le but en or. Le ‘Panda’ est revenu du match à deux reprises, de 2-0 à 2-4 puis à égalité, quand il a été de nouveau dépassé par l’arrière gauche de Séville.