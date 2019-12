Les billets pour le retour d'Irishman en janvier contre Donald 'Cowboy' Cerrone à l'UFC 246 se vendent en TROIS minutes

Le retour de Conor McGregor à l'UFC allait toujours être un gros problème et le fait que les billets pour son prochain combat se soient vendus le jour même de leur mise en vente témoigne de sa popularité.

"Notorious" entrera dans l'Octogone pour la première fois depuis sa défaite de soumission au quatrième tour contre Khabib Nurmagomedov en octobre dernier lorsqu'il affrontera Donald "Cowboy" Cerrone à Las Vegas le 18 janvier à l'UFC 246.

Malgré son temps loin du MMA, McGregor reste le combattant le plus commercialisable et le plus reconnaissable, avec des fans prenant des billets pour le voir à la T-Mobile Arena en seulement TROIS minutes – malgré un siège au bord de la cage qui coûte 1500 $!

Le président de l'UFC, Dana White, a confirmé la liquidation du premier jour et a déclaré que la porte avait totalisé 10 millions de dollars.

McGregor n'a pas gagné à l'UFC depuis l'élimination de Eddie Alvarez en novembre 2016 pour remporter le titre des poids légers, tandis que Cerrone, qui détient le record de l'UFC pour la plupart des victoires et des finitions de l'histoire de la société, a été éliminé par Justin Gaethje en septembre.

Plus tôt ce mois-ci, il a été rapporté que McGregor avait décrit les combats qu'il voulait mener en 2020.

"D'accord, il a donc présenté ce plan qu'il veut combattre trois fois l'an prochain", a déclaré la journaliste du SPN, Ariel Helwani. "Il ne l'a pas fait depuis plus de trois ans également, donc c'est un objectif assez élevé, mais il pense que lorsqu'il est actif, il ne se laisse pas distraire, il n'a pas de problèmes, il est très concentré.

«Et les gens me disent en ce moment qu’ils ne l’ont pas vu concentré depuis très longtemps. On l'entend beaucoup dans le jeu de combat, mais il va dormir tôt, il se réveille tôt.

«Il veut prouver à tous ceux qui pensent qu'il a tiré qu'ils se trompent.

"Il veut se battre le 18 janvier – en fait, il voulait se battre en décembre mais l'UFC ne lui a pas donné cette opportunité.

«Alors il a voulu se battre au début de l'année, puis il veut revenir vers le printemps / été, peut-être combattre Jorge Masvidal ou Nathan Diaz – c'est peut-être pour cela que ce combat se déroule à 170 ans, pour prouver qu'il peut s'accrocher avec les poids welters .

«Ensuite, il veut se battre à la fin de l'année contre Khabib Nurmagomedov, s'il est toujours champion, à Moscou. Il veut vraiment réparer ce mal… Le dernier combat qu'il a soumis, il veut réparer ce mal, alors il espère pouvoir gagner ces deux combats, obtenir le combat pour le titre, puis faire taire tout le monde. »

