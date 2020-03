Les blagues de tricherie des astros inondent le flux de jeu MLB sur YouTube grâce aux fans

Lorsque le baseball reviendra, les fans de la MLB partout n’oublieront pas le scandale de la tricherie des Astros de Houston simplement parce que nous avons pris des distances sociales pendant la pandémie de coronavirus.

Mais alors que nous attendons tous le vrai jour d’ouverture, les fans trouvent des moyens de troll et de huer, que ce soit sur Twitter (comme l’a découvert Josh Reddick) ou sur MLB: The Show 20.

Cette fois, les fans de baseball ont afflué vers un flux de la Ligue majeure de baseball #OpeningDayAtHome du jeu Astros and Nationals World Series Game de l’année dernière et, bien, regardez à quoi ressemblait le chat au milieu de cette chose. Tant de blagues “BANG” et “sifflet” et “BUZZ”:

.