Les blessures de Ben Simmons plus graves que 76 ans

La blessure de Ben Simmons est plus grave que celle des 76ers à l’origine, semble-t-il.

Bien que Philadelphie n’ait pas encore expliqué précisément ce qui se passe avec son attaquant superstar, il est clair à ce stade que ce n’est rien de bon.

Dans un récent rapport, l’initié ESPN NBA Adrian Wojnarowski a révélé que Simmons continuerait de manquer de temps de jeu et que son statut n’était pas au jour le jour.

Si c’était au jour le jour, cela signifierait que toutes les parties concernées avaient l’impression que le problème pouvait être résolu dans un avenir proche. Clairement ce n’est pas le cas.

Sources ESPN: la star des Sixers, Ben Simmons, est toujours en cours de traitement et d’évaluation sur son dos et il est prévu qu’un plan d’action soit décidé prochainement. Ce n’est pas une blessure au quotidien; Simmons va manquer de temps. Combien de temps? C’est encore peu clair.

– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 24 février 2020

Simmons était déjà sur la liste pour l’épreuve de force de Philadelphie lundi soir contre les Hawks d’Atlanta, mais il semble que son absence s’étendra au-delà.

L’hypothèse sûre à ce stade semble être que Simmons sera absent cette semaine contre les Hawks, les Cavaliers de Cleveland et les Knicks de New York.

Cependant, s’il finit toujours par être absent dimanche, il finira également par manquer le swing des Sixers sur la côte ouest qui propose des matchs contre les Clippers et les Lakers de Los Angeles.

Jusqu’à présent cette année, le joueur de 23 ans affiche une moyenne de 16,7 points, 8,2 passes décisives et 7,8 rebonds par sortie.

Philadelphie est actuellement cinquième de la Conférence de l’Est et espérait faire un sérieux effort pour remonter au classement dans la seconde moitié de la saison, mais ce sera beaucoup plus difficile maintenant que Simmons semble compromis.

