Les Boston Celtics peuvent remporter le championnat NBA

En surface, la poursuite du titre NBA 2020 est profonde de trois équipes.

Les deux équipes de Los Angeles sont là comme prévu, et la saison régulière obscène des Milwaukee Bucks signifie qu’elles ne peuvent être ignorées dans une discussion sérieuse en essayant de projeter le champion.

Le niveau suivant, selon cette théorie, comprend une demi-douzaine d’autres équipes intéressantes qui sont considérées comme mortellement défectueuses, un gros morceau court, ou les deux. Les derniers contrats à terme de Vegas le confirment: les trois meilleures équipes sont tri-favorites dans les paris, et il y a un groupe de sept bien derrière elles, mais bien devant la 12e place de Dallas.

C’est difficile d’aller contre Vegas, mais je vais le faire quand même. Il y a une quatrième équipe qui appartient à ce niveau supérieur: les Boston Celtics.

Probablement pas l’équipe que vous attendiez, non? Les Celtics avaient la neuvième meilleure cote de titre à la pause des étoiles, derrière cinq équipes (Clippers, Houston, Denver, Philadelphie et Utah) avec de pires records. FiveThirtyEight aime un peu mieux les Celtics, mais ne leur donne toujours qu’un tir de 16% pour gagner l’Est et un tir de 5% pour remporter le titre, bien derrière les 76ers et les Rockets. (La cote Elo du site aime encore plus les chances de Boston, mais pas autant que celle de Toronto). Je soupçonne que les Celtics sont toujours minimisés en raison de leur décision de s’appuyer sur l’addition par soustraction lorsque Kyrie Irving et Al Horford sont partis en agence libre.

Mais cette décision a porté ses fruits. Les Celtics sont beaucoup plus dangereux que l’an dernier et devraient être pris plus au sérieux aux côtés des autres prétendants au championnat. Voici le cas en six étapes pour Boston:

1. Les fondamentaux vérifient

Voici quelques chiffres clés:

La note nette de Boston (c’est-à-dire la différence entre ses notes offensive et défensive) est de +6,8. C’est le troisième de la ligue derrière Milwaukee (milles devant) et les Lakers (à peine devant). C’est mieux que Toronto, plus d’un point meilleur que les Clippers, deux fois plus gros que Houston et Miami, et près de trois fois plus gros que Philadelphie.

Ils se classent parmi les cinq premiers dans les classements offensifs et défensifs (points / points autorisés pour 100 possessions): Encore une fois, seuls Milwaukee et les Lakers peuvent le dire.

Ils font partie des 12 meilleures équipes sept des huit facteurs clés pour gagner (Quatre facteurs sur l’attaque et la défense): Aucune autre équipe ne peut dire cela.

Ils sont 13-9 contre les 13 autres équipes qui ont des records de .500 ou mieux: Leur différentiel de points dans ces jeux: +4.5. Seuls les Bucks, à 12-7, ont un meilleur pourcentage de victoires contre plus de .500 équipes, mais leur différentiel de points dans ces matchs est en fait pire (+4,4). (En guise d’addendum: comme le souligne Krishna Narsu de Nylon Calculus, Boston se classe toujours en tête du différentiel de points par rapport aux équipes avec des cotes nettes positives, ce qui exclut Memphis. Cependant, elles tombent au troisième rang derrière Milwaukee et Denver en pourcentage de victoires).

Tout cela malgré une litanie de blessures tenaces qui ont empêché les Celtics de voir régulièrement leur meilleure équipe sur le terrain. Le quintette de Jayson Tatum, Kemba Walker, Gordon Hayward, Jaylen Brown et Marcus Smart – clairement les cinq meilleurs joueurs de l’équipe quelle que soit leur position – n’a été actif ensemble que pendant 15 des 54 matchs possibles cette année. (Je ne compte pas le match de novembre à San Antonio lorsque Hayward a chuté après 14 minutes en raison d’une blessure).

2. Jayson Tatum fait le saut

Michael Pina a bien couvert ce sujet, tout comme Rob Mahoney de The Ringer. Je n’ai pas grand-chose à ajouter. Je suis un sceptique de longue date de Tatum, mais j’ai vu suffisamment d’amélioration matérielle avec ses faiblesses pour changer mon air.

3. Ils ont tellement de façons de marquer. Merci Kemba Walker



L’augmentation continue de Tatum en une option de meilleur score lorsque tout le reste échoue est cruciale parce que les Celtics ont le reste de l’infraction jusqu’à un T. Entre Tatum partout, Walker en pick-and-roll, Hayward hors de la capture, Brown en transition, et l’excellent diagramme de jeu de Brad Stevens, les Celtics ont tellement de façons différentes de créer de l’offensive. Contrairement à l’année dernière, ils ont intégré chacune de ces menaces dans leur attaque globale sans souffrir des problèmes d’ordre hiérarchique qui ont rendu leur mélange beaucoup moins que la somme de ses parties l’année dernière.

Une raison majeure: le passage de Kyrie Irving à Kemba Walker. (Allez-y et réjouissez-vous, fans des Celtics. Vous aviez raison à ce sujet).

Lorsque les Celtics ont acquis Walker, je craignais qu’ils n’échangeaient simplement un garde-pointe lourd à balle dominante pick-and-roll pour une version inférieure (bien que plus agréable). Au lieu de cela, Walker a démontré une capacité et une volonté de jouer avec le ballon qu’il n’a jamais eu la chance de montrer à Charlotte. Le pick-and-roll est toujours son pain et son beurre, mais il obtient également des coups de feu d’autres manières. Ce pindown de transition est un incontournable des Celtics.

Boston utilisera également Walker comme cribleur avant de le faire sortir pour des tirs ouverts.

Mais même les nombreux pick-and-rolls que Walker exécute sont d’un caractère différent de ceux qu’il a utilisés à Charlotte. Il abandonne le ballon et le remet en mouvement, ce qui maintient les autres joueurs clés des Celtics impliqués et maintient le flux offensif nécessaire pour équilibrer les touches ailleurs.

Irving est un meilleur tireur, meilleur marqueur et finisseur. Point final: c’est un meilleur joueur. Mais Walker est, d’une certaine manière, plus épuisant à défendre. Son mouvement oblige les cinq défenseurs à prendre davantage de décisions de couverture. Pour cette raison, Tatum, Hayward et Brown peuvent attaquer à partir de positions plus dynamiques et avantageuses, ce qui aide l’offensive de Boston dans son ensemble. En travaillant davantage au sein du système plutôt qu’en tant qu’artiste solo, Walker fournit plus de structure aux autres attaquants Celtics qui ont besoin d’un peu d’avance pour activer leurs cadeaux.

Plus fondamentalement, Walker fait simplement moins qu’Irving. Moins de dribble, moins de yo-yo avec le ballon, moins de temps pour bouger, moins debout et, bien sûr, moins de tirs. Cela a conduit à plus d’opportunités pour Brown, Hayward et Tatum – et, à son tour, à davantage de menaces pour la défense.

Cet équilibre amélioré se joue de deux manières. D’une part, cela permet à Stevens de composer plus facilement des jeux de plateau avec plusieurs actions qui s’enchaînent de manière transparente. Il peut utiliser n’importe quelle combinaison de ses quatre meilleurs joueurs offensifs comme leurres, options principales, cribleurs, espaceurs au sol … vous l’appelez. Lorsque l’exécution est saine, vous obtenez de belles choses comme celle-ci, où les Raptors ne sont pas sûrs de se concentrer davantage sur un éventuel transfert de dribble Walker ou l’écran de balle Hayward qui mène à un trois ouvert.

Cela rend également Boston de plus en plus difficile à défendre en période de crise lorsque les quatre principaux joueurs offensifs sont sur le terrain. Il n’y a nulle part où un mauvais joueur défensif peut se cacher, et Boston punira impitoyablement ces joueurs en utilisant un éventail varié d’actions de dépistage à deux. Les Celtics n’ont peut-être pas de meilleur marqueur que Irving pour obtenir des seaux éliminatoires difficiles contre les meilleurs défenseurs individuels, mais opposer n’importe quelle combinaison de leurs quatre meilleures options au pire défenseur de l’adversaire donne souvent un meilleur résultat de toute façon.

Les succès remportés récemment contre les Thunder et Clippers illustrent le jeu du chat et de la souris que les Celtics sont équipés pour gagner dans des matchs éliminatoires serrés. Contre le Thunder, les Celtics ont ciblé Danilo Gallinari dans la dernière ligne droite, en utilisant trois joueurs différents sur trois possessions d’affilée pour filtrer Walker afin d’obtenir le match idéal. Boston a marqué les trois buts.

La victoire en double prolongation contre les Clippers était certainement la soirée de Tatum, mais Boston lui a facilité la vie en attaquant constamment Lou Williams et Landry Shamet.

Ces défenseurs faibles peuvent éviter le changement avec une haie dure et retrouver leurs hommes d’origine. En séries éliminatoires, ils travailleront plus dur pour ce faire et éviteront les décalages. Mais contrairement aux équipes construites autour d’un seul meilleur buteur, Boston a plusieurs joueurs qu’ils ont le pouvoir de faire des jeux à la clôture. Cela permet aux Celtics de viser individuellement un défenseur faible et d’aider à la défense en même temps.

La taille de Walker est un problème contre les pièges, ce qui sera beaucoup plus difficile en séries éliminatoires. Cependant, l’émergence de Tatum atténue le besoin de compter sur Walker pour tout faire, et le tempérament de Walker lui permet de glisser plus facilement dans le statut de deuxième option.

Cela devrait également lui donner plus d’énergie pour concourir défensivement, où il s’accroche décemment malgré son manque de taille. Les équipes viseront Walker en séries éliminatoires de la même manière que les Celtics ciblent les pires défenseurs des adversaires. Mais Walker est rapide, dur et agressif, ce qui le rend plus proche d’un défenseur moyen comme Stephen Curry qu’un tamis total comme Trae Young ou, surtout, Irving.

En fin de compte, le remplacement d’Irving par Walker a rendu l’attaque de Boston plus dynamique dans son ensemble. Les différences subtiles entre les deux garantissent que la structure multi-playmaker des Celtics représente plus que la somme de ses parties.

4. Ils gagnent les séquences du chaos

Il y a une perception commune que les équipes qui prospèrent dans la transition luttent en séries éliminatoires parce que le rythme ralentit généralement. Dans le même temps, le rythme plus contrôlé de la post-saison signifie que les moments non scénarisés comme les pauses rapides, les jeux hustle, les attaques offensives précoces et d’autres moments dans le déroulement du jeu ont encore plus de valeur comparative. Les deux derniers champions de la NBA (Warriors et Raptors) ont gagné leur vie en maximisant ces opportunités de «chaos».

Les Celtics ne sont pas l’équipe de «chaos» la plus dangereuse de la ligue – je donnerais cet honneur à Toronto, avec Milwaukee tout près – mais ils sont assez proches. Ils ont deux joueurs à remercier pour cela: Marcus Smart et Jaylen Brown.

La capacité de Smart à faire des «jeux gagnants» est évidente. Quiconque a regardé même quelques secondes de basket-ball des Celtics depuis 2014 comprend son talent pour trouver des balles lâches critiques, des rebonds offensifs et des arrêts défensifs contre de plus grands joueurs. Lorsque les séquences défensives tombent en panne, son instinct prend le dessus et rejette constamment l’autre équipe. Il passe volontiers aux gardes rapides, aux ailes élégantes ou aux gros hommes robustes, en particulier dans les situations à fort effet de levier. Ses techniques de clôture sont parfois non conventionnelles et souvent hilarantes, mais efficaces. Selon les données de suivi de NBA.com, il y a une raison pour laquelle les joueurs adverses ont abattu en dessous de leur moyenne sur les défenseurs intelligents à trois points pendant quatre années consécutives.

Pendant ce temps, Brown est devenu l’un des meneurs de jeu de transition les plus efficaces de la ligue. Il est troisième de la ligue en points de rupture rapides pour 100 possessions, derrière Giannis Antetokounmpo et (à peine) LeBron James. Les Celtics marquent en moyenne 1,2 point par possession sur les tirs manqués avec Brown sur le terrain et 1,4 point par possession sur les vols, les deux notes étant nettement plus élevées que celles qu’ils ont marquées dans ces situations avec Brown sur le banc.

L’athlétisme de Brown et son engin en plein essor permettent à Boston de frapper rapidement. Il est assez fort pour traverser même les murs défensifs de transition les plus avares pour marquer.

Pourtant, il est également assez intelligent pour manipuler des pauses impaires ou des affrontements avantageux pour obtenir des looks à haut pourcentage d’attaque précoce pour lui-même ou ses coéquipiers. Sa poignée s’est améliorée et il est devenu plus à l’aise de décélérer puis de pivoter dans la voie pour des finitions à deux pieds plus difficiles.

Ensemble, Smart et Brown contribuent à garantir aux Celtics une combinaison d’erreurs et d’occasions manquées avec leurs propres seaux. L’un crée le chaos et l’autre en profite.

5. Ils ont assez d’avance

Mettez un peu de respect sur les noms de Daniel Theis et Enes Kanter! Ce n’est peut-être pas le duo avec lequel la plupart des équipes iraient en guerre, mais ce sont des compléments idéaux pour le style de jeu de Boston.

Les deux sont de formidables créateurs d’écran sur ou hors du ballon, une qualité essentielle dans l’attaque lourde de Boston. Theis en particulier est un maître de la tactique «double écran» sur les pick-and-rolls – souvent connu comme «le Gortat» après l’ancien centre Wizards qui a été le pionnier du mouvement. Regardez comme Theis fixe un écran de balle normal sur Wes Matthews, puis roule dans la voie pour empêcher Brook Lopez d’aider sur le disque de Tatum.

Theis est également un défenseur pick-and-roll sous-estimé et un rebondeur défensif. Vous le voyez rarement pris hors de position, ce qui aide également les Celtics à terminer efficacement leurs possessions avec des rebonds défensifs. Il fait également assez pour garder la défense honnête du périmètre, ainsi que dans des situations 4 contre 3 après que son homme ait piégé des porteurs de ballons. Il y a une raison pour laquelle la formation de départ des Celtics composée de Brown, Walker, Hayward, Tatum et Theis surclasse ses adversaires de plus de 14 points pour 100 possessions.

Kanter, quant à lui, sort du banc pour fournir une dimension différente bien nécessaire. Ses combats défensifs en pick-and-roll sont bien connus, mais il se rattrape avec un rebond offensif implacable, un mode d’attaque clé qui manquait aux Celtics la saison dernière. Boston s’accroche à un énorme 33 pour cent de leurs propres échecs avec Kanter au sol, une marque qui mènerait la ligue de plus de trois points si elle était maintenue pendant 48 minutes. Son travail sur le verre est encore plus dévastateur car les joueurs du périmètre des Celtics ont déjà mis les défenses en rotation tout le temps avec leur jeu combiné.

La capacité de rebond offensif de Kanter fait également de lui une arme mortelle si les adversaires tentent de confondre les Celtics avec une défense de zone. Il est habile à se glisser dans les bons endroits mous de la peinture pour les lay-ups, et bonne chance pour lui mettre un corps quand quelqu’un d’autre tire.

Il y a certainement des correspondances problématiques pour ces deux-là. (Joel Embiid et les Philadelphia 76ers sont entrés dans le chat.) Mais ils se sont maintenus en saison régulière, et il n’y a pas de raison de croire qu’ils ne peuvent pas le faire à nouveau dans la plupart des scénarios de séries éliminatoires.

6. Leur rotation raccourcira en séries éliminatoires

La profondeur est la plus grande faiblesse de Boston, surtout une fois que vous avez dépassé les quatre meneurs de jeu principaux, Smart et les deux centres. Brad Wanamaker a été un meneur de jeu fiable et la recrue Grant Williams offre un ensemble de compétences défensives intrigantes, mais les équipes aideront les deux à réduire le plancher en séries éliminatoires. Nous savons déjà que Semi Ojeleye ne peut pas tirer, mais il peut au moins déranger Antetokounmpo pendant quelques minutes. Robert Williams est un inconnu total, tout comme Vincent Poirier. Romeo Langford et Javonte Green ont intrigué en quelques minutes, mais j’ai besoin d’en voir plus. Il y a aussi Tacko Fall, et … non, ça ne se passe pas.

Mais les rotations raccourcissent dans les séries éliminatoires, en particulier pour les équipes comme Boston qui peuvent utiliser leurs joueurs de première ligne pour soutenir les unités de banc. Ce serait bien si les Celtics avaient un joueur de rotation plus fiable, mais ils devraient pouvoir s’en tirer même si un seul des joueurs ci-dessus peut apparaître dans un jeu donné. Après tout, l’un des points positifs de toutes les blessures des débutants est qu’ils ont donné à ces jeunes joueurs de banc plus d’expérience en saison régulière.

Alors oui, la profondeur est certainement un problème, surtout par rapport à la foule de bancs de Milwaukee. Mais les Celtics devraient pouvoir compenser en séries éliminatoires s’ils composent les minutes de leurs partants.

En fin de compte, le plus gros dossier contre Boston est simple: ils n’ont pas LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis ou Kawhi Leonard. Tatum est en train de devenir une superstar, mais il n’est pas à ce niveau et ne le sera peut-être jamais. C’est peut-être tout ce que vous avez besoin d’entendre pour minimiser les chances de Boston.

Mais en dehors de cela, Boston a toute la bonne foi d’un vrai prétendant au titre. Ils gagnent régulièrement beaucoup, battent régulièrement de bonnes équipes et sont équilibrés des deux côtés du ballon.

Dans une année de transition comme celle-ci qui manque d’une équipe dynastique comme les Heatles ou Light Years Warriors, les Celtics ont autant tiré que l’un des trois favoris les plus évidents. Renvoyez-les à vos risques et périls.