Les boucaniers confirment qu’ils ne veulent pas que Jameis Winston revienne

Les Buccaneers ont confirmé qu’ils ne voulaient pas que Jameis Winston revienne avec les commentaires de l’entraîneur-chef Bruce Arians la semaine dernière.

C’est un secret de polichinelle que Tampa Bay ne tient pas Winston en haute estime. Arians a pris plusieurs photos de l’ancienne star de l’État de Floride depuis la fin de la saison dernière et a clairement indiqué qu’il n’était pas une priorité absolue pour l’organisation.

Une partie de la frustration des Ariens en ce qui concerne Winston est le fait que les choses sont vraiment bonnes ou vraiment mauvaises avec lui – il n’y a pas d’intermédiaire.

Il lance des lancers de toucher impressionnants qui laissent votre mâchoire sur le sol ou lance les interceptions les plus stupides du monde.

Cette semaine, au NFL Scouting Combine, on a demandé aux Arians à bout portant: avez-vous l’impression que vous pouvez gagner avec Winston comme quart-arrière de départ.

Comme d’habitude, Arians a été extrêmement franc et honnête dans sa réponse.

“Cinq mille mètres et 30 touchés, c’est génial”, a-t-il déclaré.

«Trente interceptions… Pouvons-nous gagner avec les Jameis? Enfer, ouais. Il n’y a pas de doute. En tant qu’entraîneur-chef, vous devez décider «Y a-t-il une meilleure option?» »

Un journaliste a alors demandé un suivi naturel de cette déclaration. Qui serait une meilleure option?

“Tom Brady,” répondit-il.

L’honnêteté des Ariens est rafraîchissante, mais toujours bizarre. La plupart du temps, les entraîneurs en chef aiment protéger les egos fragiles des jeunes quarts. Cela n’a cependant pas été la stratégie à Tampa Bay.

Au cours de la dernière partie de 2019, Winston a réussi à enregistrer six interceptions au cours des deux derniers matchs de l’année. Ce n’est pas génial.

Sur l’année, Winston a enregistré 5 109 verges, 33 touchés et 30 interceptions. Une saison plus tôt, en 2018, il avait amassé 2992 verges, 19 touchés et 14 choix.

La seule chose que le joueur de 26 ans a constamment prouvé au cours de sa carrière dans la NFL est qu’il a tout le talent nécessaire pour réussir chez les pros – il lui manque juste certains des actifs incorporels. Parfois, ceux-ci peuvent être développés. Parfois, ils ne le peuvent pas.

En ce qui concerne Brady – il n’y a vraiment aucun scénario où il se retrouve à Tampa Bay.

Il y a eu plusieurs organisations liées à lui ces dernières semaines qui n’ont aucun espoir de décrocher le champion du Super Bowl à six reprises, et les Buccaneers rejoignent les Indianapolis Colts, les Tennessee Titans et les Las Vegas Chargers dans ce camp.

Plus probable qu’improbable, Brady reste en Nouvelle-Angleterre. S’il ne le fait pas, la seule alternative possible est les Los Angeles Chargers.

D’une manière ou d’une autre, les Buccaneers vont devoir trouver une solution à leur dilemme de quart-arrière qui n’implique pas Brady. Que cela inclue Winston ou non reste à voir.

