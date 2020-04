Les boucaniers font un geste amusant mais sans conséquence

Tom Brady et Rob Gronkowski se réunissent à Tampa Bay. Un mois après avoir signé le meilleur quart-arrière de l’histoire de la NFL, les Buccaneers ont échangé un choix de quatrième ronde pour la plus grande fin serrée de l’histoire de la NFL.

Du point de vue des Patriots, c’est une décision évidente. Ils choisissent un choix de repêchage supplémentaire pour un gars qui luttait à la WWE. Pour les Bucs, c’est un peu plus compliqué que ça.

Cette décision rendra sans aucun doute Brady heureux, mais améliorera-t-elle les Bucs?

La partie rationnelle de mon cerveau dit non. Lorsque Gronk a pris sa retraite, il venait de connaître une saison difficile au cours de laquelle il a été classé au neuvième rang des meilleurs de la ligue, par Pro Football Focus. O.J. Howard, le titulaire sortant au bout serré, qui sera presque certainement échangé maintenant, est devenu le deuxième meilleur joueur à ce poste cette même saison.

La saison 2019 était une autre histoire pour Howard. Il n’a pas été correctement utilisé par le nouvel entraîneur Bruce Arians et sa production est tombée d’une falaise. Cependant, son talent était encore évident sur bande. À ce stade de leur carrière, Howard est probablement un meilleur joueur que Gronk. Il est certainement une meilleure réponse à long terme.

Mais maintenant, Howard peut être traité et les Ariens n’ont plus à s’inquiéter de trouver son remplaçant. Il a trouvé ce remplaçant pour un choix du jour 3. Pas mal. Les Buccaneers ne prennent vraiment pas beaucoup de risques ici, et soyons honnêtes: le GM Jason Licht allait probablement perdre ce choix sur un kicker, de toute façon.

Alors, que peuvent attendre les Bucs de Gronk?

Revenons à la saison 2018 pour essayer de comprendre cela. Gronk n’avait pas l’air bien la dernière fois que nous l’avons vu jouer au football. Au moins par rapport aux normes élevées qu’il avait fixées tout au long de sa carrière. Il souffrait d’une blessure au dos paralysante et cela a été montré sur bande. La dernière fois que nous l’avons vu sur un terrain de football, Gronk était un coureur forestier qui n’était plus le monstre après la capture qu’il avait été, se classant 16e dans la métrique YAC Plus-Minus attendue de Next Gen Stats.

Mais même avec les blessures qui le ralentissaient, Gronkowski était toujours un récepteur productif lorsqu’il était disponible. En 13 matchs, il a capté 47 passes pour 682 verges et trois touchés. Le volume n’est pas si impressionnant que cela, mais sur une base par cible, Gronk était toujours l’une des meilleures options de réception à la position finale serrée. Selon Sports Info Solutions, ses objectifs étaient en moyenne de 0,30 points attendus ajoutés par jeu, ce qui se classait au septième rang des fins de série ciblés au moins 40 fois.

(C’est là qu’un cynique ferait remarquer que les objectifs de Howard étaient en moyenne de 0,51 EPA, qui se classaient au deuxième rang de la NFL en 2018. Mais je ne vais pas le faire.)

Donc, si Gronk était si bon avec un dos défectueux, imaginez ce qu’il peut être lorsqu’il est en pleine santé! Eh bien, cela soulève une autre préoccupation: Gronk n’a pas joué une saison complète de 16 matchs depuis 2011. Au cours de ses cinq dernières saisons, il n’a enregistré en moyenne que 11,2 départs par an. Il a maintenant 30 ans. Et, bien sûr, il vient de vivre une année de repos, mais le football est un sport exténuant. Cette année de congé ne compensera pas la décennie de punition que son corps a déjà subie; il ne préparera pas non plus complètement son corps pour l’année de punition qu’il est sur le point de subir.

Il est possible – et même probable – qu’en 2020, nous verrons le même Gronk blessé que nous avons vu en 2018 … seulement maintenant, il a deux ans de plus et joue dans une infraction qu’il ne connaît pas.

Si c’est ainsi que les choses se déroulent, nous regarderons probablement ce commerce (et le commerce attendu de Howard) comme une erreur. Ce ne sera toutefois pas une erreur qui fera reculer cette franchise.

Les chances des Buccaneers (au moins à court terme) dépendent entièrement du jeu de Tom Brady. S’il revient à la forme d’élite, peu importe si Gronk joue bien ou non. Et il en sera de même si le jeu de Brady continue de décliner.

