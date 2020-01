Les boucaniers prennent une décision inattendue pour le quart-arrière 2020

Les Buccaneers ont pris une décision inattendue de quart-arrière en 2020.

Il semble que Tampa Bay ne soit pas entièrement confiant pour aller de l’avant avec Jameis Winston comme quart-arrière de sa franchise.

Au lieu de cela, l’équipe aurait tourné son attention vers l’ancien quart-arrière des Chargers de Los Angeles, Philip Rivers.

Selon l’initié de CBS Sports NFL Jason La Canfora, il y a un intérêt mutuel entre Rivers et les Buccaneers.

Entendre beaucoup de buzz sur Tampa en tant que lieu d’atterrissage possible pour Philip Rivers. Comme indiqué à la fin de novembre, lui et les Chargers se dirigeaient probablement vers une séparation des moyens

20 janvier 2020

Rivers devient officiellement un agent libre dans deux mois, et lorsque cela se produit, les deux parties devraient parler.

Le quart-arrière de 38 ans a exprimé le désir de continuer à jouer 2020, qu’il se passe avec les Chargers ou avec quelqu’un d’autre.

L’année dernière, Rivers a enregistré 4 615 yards, 23 scores et 20 choix. Le total des touchés était son plus bas depuis plus d’une décennie et le total des interceptions était un sommet en carrière.

Ironiquement, parmi les deux seuls quarts qui ont lancé plus d’interceptions que Rivers la saison dernière, l’un était Winston.

Winston a terminé sa campagne 2019 avec 30 interceptions.

L’entraîneur-chef de Bucs, Bruce Arians, a indiqué à plusieurs reprises qu’il n’était pas marié à l’idée du retour de Winston.

En tant que tel, il ne serait pas particulièrement difficile de l’imaginer faire un sérieux effort pour que l’organisation fasse appel à la place à un vétéran éprouvé comme Rivers.

Les Chargers, quant à eux, devraient quitter Rivers en poursuivant Tom Brady en agence libre ou en sélectionnant un de haut niveau avec leur premier choix au repêchage de la NFL 2020.

