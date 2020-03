Les briefings quotidiens de Trump, comment Bernie Blew It et Rand Paul sont positifs

Photo de Tasos Katopodis / .

De plus, la blague surmenée de Twitter de la semaine, Richard Burr déversant des stocks, et plus encore

Bryan Curtis et David Shoemaker discutent des briefings quotidiens de Trump sur le coronavirus (01:00), la blague surmenée de Twitter de la semaine (21:30), comment Bernie Sanders a perdu l’investiture présidentielle démocrate (24:45), Rand Paul testé positif pour COVID- 19 (36:00), Richard Burr déversant des stocks (38:15), et plus encore.

