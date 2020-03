Les Broncos de Denver prennent la décision finale de Joe Flacco pour 2020

Les Broncos de Denver ont pris une décision finale de Joe Flacco pour 2020 la semaine dernière. L’organisation se dirigera dans une direction différente.

Selon l’initié de la NFL, Mike Kelis, Denver envisage d’échanger ou de libérer l’ancien champion du Super Bowl d’ici la fin de cette semaine. Cette décision survient dans la foulée de l’équipe ajoutant l’ancien quart-arrière des Lions de Détroit, Jeff Driskel, via une agence libre.

John Elway a initialement signé Flacco pour un contrat de 66 millions de dollars sur trois ans, avec un bonus de signature de 40 millions de dollars.

Malgré son lourd salaire, Flacco n’a jamais tout à fait respecté le contrat. Il a fini par jouer seulement une demi-saison en raison de blessures et de mauvaises performances, et a finalement perdu le travail à Drew Lock.

Encore une fois, les Broncos devraient publier ou échanger QB Joe Flacco d’ici la fin de la semaine, par source, après l’ajout de Jeff Driskel en tant que sauvegarde de Drew Lock. # 9sports

– Mike Klis (@MikeKlis) 18 mars 2020

Au cours de sa brève course, Flacco a enregistré six passes de touché et cinq interceptions en huit matchs, la plupart de ces touchés étant contre une équipe malheureuse des Jaguars de Jacksonville.

Lock a officiellement été nommé démarreur des Broncos à l’avenir.

Sous sa gouverne, l’équipe s’est inclinée 4-1 lors des cinq dernières sorties de l’année. Bien que ce soit évidemment un petit échantillon, c’est toujours mieux que ce que Denver faisait sous la surveillance de Flacco.

Il sera intéressant de voir si les Broncos sont finalement en mesure d’obtenir quelque chose pour Flacco quand tout sera dit et fait.

